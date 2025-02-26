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Китай готов укреплять связи с США

Китай готов укреплять связи с США - 26.02.2025, ПРАЙМ

Китай готов укреплять связи с США

Пекин готов укреплять связи с Вашингтоном с целью создания благоприятной политической среды для деловых кругов двух стран, заявил заместитель министра коммерции | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T06:59+0300

2025-02-26T06:59+0300

2025-02-26T06:59+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

кнр

си цзиньпин

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ПЕКИН, 26 фев – ПРАЙМ. Пекин готов укреплять связи с Вашингтоном с целью создания благоприятной политической среды для деловых кругов двух стран, заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Двадцать четвертого февраля в Пекине состоялась встреча Ван Шоувэня со старшим консультантом американской консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Group Майроном Бриллиантом. В ходе встречи стороны обсудили китайско-американские торгово-экономические отношения. "Китай готов укреплять связи с США для того, чтобы создать стабильные ожидания и благоприятную политическую среду для торгово-промышленных кругов двух стран, которая позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество", - приводит слова Ван Шоувэня в среду сайт министерства коммерции КНР. Ван Шоувэнь, ссылаясь на слова председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что суть торгово-экономических отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а конфронтация и конфликт не должны быть выбором обеих сторон. "Обе стороны должны укреплять сотрудничество на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил он. Как отмечает китайское ведомство, в ходе разговора Ван Шоувэнь также "разъяснил позицию Китая по таким вопросам, как одностороннее введение США пошлин на китайские товары". Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".

китай

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мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп