Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай готов укреплять связи с США - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/kitaj-855259437.html
Китай готов укреплять связи с США
Китай готов укреплять связи с США - 26.02.2025, ПРАЙМ
Китай готов укреплять связи с США
Пекин готов укреплять связи с Вашингтоном с целью создания благоприятной политической среды для деловых кругов двух стран, заявил заместитель министра коммерции | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T06:59+0300
2025-02-26T06:59+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855259437.jpg?1740542369
ПЕКИН, 26 фев – ПРАЙМ. Пекин готов укреплять связи с Вашингтоном с целью создания благоприятной политической среды для деловых кругов двух стран, заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Двадцать четвертого февраля в Пекине состоялась встреча Ван Шоувэня со старшим консультантом американской консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Group Майроном Бриллиантом. В ходе встречи стороны обсудили китайско-американские торгово-экономические отношения. "Китай готов укреплять связи с США для того, чтобы создать стабильные ожидания и благоприятную политическую среду для торгово-промышленных кругов двух стран, которая позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество", - приводит слова Ван Шоувэня в среду сайт министерства коммерции КНР. Ван Шоувэнь, ссылаясь на слова председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что суть торгово-экономических отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а конфронтация и конфликт не должны быть выбором обеих сторон. "Обе стороны должны укреплять сотрудничество на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил он. Как отмечает китайское ведомство, в ходе разговора Ван Шоувэнь также "разъяснил позицию Китая по таким вопросам, как одностороннее введение США пошлин на китайские товары". Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
06:59 26.02.2025
 
Китай готов укреплять связи с США

Китай готов укреплять связи с США для создания благоприятной политической среды

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 26 фев – ПРАЙМ. Пекин готов укреплять связи с Вашингтоном с целью создания благоприятной политической среды для деловых кругов двух стран, заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
Двадцать четвертого февраля в Пекине состоялась встреча Ван Шоувэня со старшим консультантом американской консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Group Майроном Бриллиантом. В ходе встречи стороны обсудили китайско-американские торгово-экономические отношения.
"Китай готов укреплять связи с США для того, чтобы создать стабильные ожидания и благоприятную политическую среду для торгово-промышленных кругов двух стран, которая позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество", - приводит слова Ван Шоувэня в среду сайт министерства коммерции КНР.
Ван Шоувэнь, ссылаясь на слова председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что суть торгово-экономических отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, а конфронтация и конфликт не должны быть выбором обеих сторон.
"Обе стороны должны укреплять сотрудничество на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил он.
Как отмечает китайское ведомство, в ходе разговора Ван Шоувэнь также "разъяснил позицию Китая по таким вопросам, как одностороннее введение США пошлин на китайские товары".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНРСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала