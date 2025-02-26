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Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования

Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования - 26.02.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, нацеленный на развитие синдицированного кредитования в... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:26+0300

2025-02-26T11:26+0300

2025-02-26T11:26+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, нацеленный на развитие синдицированного кредитования в России с целью увеличения финансирования инвестиционных проектов. Рассмотрение документа в Думе запланировано на 4 марта.Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, регулирует отношения, возникающие при заключении соглашений о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). По мнению авторов, этот механизм позволит увеличить объемы кредитования, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики в текущих условиях, когда доступ к банковскому финансированию для предприятий усложнился.Проект расширяет действие закона о синдицированном кредите на соглашения об участии в риске, наряду с соглашениями о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия. Это даст возможность организаторам кредита продавать свою долю внешним участникам или передавать им часть риска посредством фондируемого и нефондируемого субучастия.Также расширяется перечень обстоятельств, при которых права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику при фондируемом субучастии, а при нефондируемом – возникает право на расторжение договора субучастия. В этот перечень включены отзыв лицензии у кредитной организации, участвующей в синдикате кредиторов, применение мер по предупреждению банкротства или принятие решения о ликвидации такого кредитора.Кроме того, участниками синдиката кредиторов смогут выступать не только специализированные общества проектного финансирования, но и специализированные финансовые общества. По мнению разработчиков, эти изменения позволят более активно использовать соглашения о финансировании участия в кредите и привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики.Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, но при условии его доработки. Кабинет министров отмечает, что обязательство внешнего участника по предоставлению денежных средств участнику синдиката кредиторов в рамках соглашения о фондируемом субучастии не всегда должно быть обусловлено наступлением определенных событий или условий. В таком соглашении может быть определен только срок предоставления денежных средств. В связи с этим, положения законопроекта в данной части требуют доработки, что отражено в правительственном отзыве на него.Дополнительно предлагается исключить применение правил Гражданского кодекса о договоре страхования к отношениям сторон по соглашению о финансировании участия в синдицированном кредите.

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финансы, госдума, анатолий аксаков, дума