Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/kredit-855265834.html
Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования
Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования - 26.02.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, нацеленный на развитие синдицированного кредитования в... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:26+0300
2025-02-26T11:26+0300
экономика
финансы
госдума
анатолий аксаков
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_0:58:3298:1913_1920x0_80_0_0_876c3f20dd01c4053d9d7d13f8a6a7a0.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, нацеленный на развитие синдицированного кредитования в России с целью увеличения финансирования инвестиционных проектов. Рассмотрение документа в Думе запланировано на 4 марта.Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, регулирует отношения, возникающие при заключении соглашений о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). По мнению авторов, этот механизм позволит увеличить объемы кредитования, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики в текущих условиях, когда доступ к банковскому финансированию для предприятий усложнился.Проект расширяет действие закона о синдицированном кредите на соглашения об участии в риске, наряду с соглашениями о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия. Это даст возможность организаторам кредита продавать свою долю внешним участникам или передавать им часть риска посредством фондируемого и нефондируемого субучастия.Также расширяется перечень обстоятельств, при которых права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику при фондируемом субучастии, а при нефондируемом – возникает право на расторжение договора субучастия. В этот перечень включены отзыв лицензии у кредитной организации, участвующей в синдикате кредиторов, применение мер по предупреждению банкротства или принятие решения о ликвидации такого кредитора.Кроме того, участниками синдиката кредиторов смогут выступать не только специализированные общества проектного финансирования, но и специализированные финансовые общества. По мнению разработчиков, эти изменения позволят более активно использовать соглашения о финансировании участия в кредите и привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики.Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, но при условии его доработки. Кабинет министров отмечает, что обязательство внешнего участника по предоставлению денежных средств участнику синдиката кредиторов в рамках соглашения о фондируемом субучастии не всегда должно быть обусловлено наступлением определенных событий или условий. В таком соглашении может быть определен только срок предоставления денежных средств. В связи с этим, положения законопроекта в данной части требуют доработки, что отражено в правительственном отзыве на него.Дополнительно предлагается исключить применение правил Гражданского кодекса о договоре страхования к отношениям сторон по соглашению о финансировании участия в синдицированном кредите.
https://1prime.ru/20250225/vtb-855239135.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_0be09d0cae8015b6ec8a74b35008585d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, госдума, анатолий аксаков, дума
Экономика, Финансы, Госдума, Анатолий Аксаков, Дума
11:26 26.02.2025
 
Комитет Госдумы поддержал проект по развитию синдицированного кредитования

Комитет Госдумы поддержал законопроект по развитию синдицированного кредитования

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, нацеленный на развитие синдицированного кредитования в России с целью увеличения финансирования инвестиционных проектов. Рассмотрение документа в Думе запланировано на 4 марта.
Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, регулирует отношения, возникающие при заключении соглашений о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). По мнению авторов, этот механизм позволит увеличить объемы кредитования, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики в текущих условиях, когда доступ к банковскому финансированию для предприятий усложнился.
Проект расширяет действие закона о синдицированном кредите на соглашения об участии в риске, наряду с соглашениями о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия. Это даст возможность организаторам кредита продавать свою долю внешним участникам или передавать им часть риска посредством фондируемого и нефондируемого субучастия.
Также расширяется перечень обстоятельств, при которых права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику при фондируемом субучастии, а при нефондируемом – возникает право на расторжение договора субучастия. В этот перечень включены отзыв лицензии у кредитной организации, участвующей в синдикате кредиторов, применение мер по предупреждению банкротства или принятие решения о ликвидации такого кредитора.
Кроме того, участниками синдиката кредиторов смогут выступать не только специализированные общества проектного финансирования, но и специализированные финансовые общества. По мнению разработчиков, эти изменения позволят более активно использовать соглашения о финансировании участия в кредите и привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, но при условии его доработки. Кабинет министров отмечает, что обязательство внешнего участника по предоставлению денежных средств участнику синдиката кредиторов в рамках соглашения о фондируемом субучастии не всегда должно быть обусловлено наступлением определенных событий или условий. В таком соглашении может быть определен только срок предоставления денежных средств. В связи с этим, положения законопроекта в данной части требуют доработки, что отражено в правительственном отзыве на него.
Дополнительно предлагается исключить применение правил Гражданского кодекса о договоре страхования к отношениям сторон по соглашению о финансировании участия в синдицированном кредите.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
ВТБ отмечает падение кредитования в первые месяцы 2025 года
Вчера, 14:35
 
ЭкономикаФинансыГосдумаАнатолий АксаковДума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала