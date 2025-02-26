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Выручка КТК от транспортировки нефти превысила два миллиарда долларов

Выручка КТК от транспортировки нефти превысила два миллиарда долларов - 26.02.2025, ПРАЙМ

Выручка КТК от транспортировки нефти превысила два миллиарда долларов

Выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) от транспортировки нефти за прошлый год составила 2,3 миллиарда долларов, сообщила компания. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:16+0300

2025-02-26T13:16+0300

2025-02-26T13:16+0300

энергетика

ктк

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) от транспортировки нефти за прошлый год составила 2,3 миллиарда долларов, сообщила компания. Собрание акционеров КТК прошло 25-26 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Оно открылось обсуждением акционерами атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская". Далее гендиректор КТК Николай Горбань представил доклад о результатах хозяйственной деятельности компании, акционеры обсудили итоги прошлого года и планы на наступивший. "На морском терминале КТК в 2024 году было отгружено 63 миллиона тонн нефти. Выручка от транспортировки нефти по системе за 2024 год составила 2,3 миллиарда долларов США. Выплачено 1,3 миллиарда долларов дивидендов", - сообщила компания по итогам собрания акционеров. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell. Нефть на территории Казахстана добывается на основании соглашений о разделе продукции с теми же американскими компаниями Chevron, ExxonMobil, которые участвуют в КТК, а также некоторыми европейскими компаниями. По словам вице-премьер РФ Александра Новака, более 65% транспортируемой через КТК нефти принадлежит американским и европейским компаниям.

https://1prime.ru/20250218/ktk-855042826.html

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ктк