https://1prime.ru/20250226/lada-855264992.html

Холдинг KMZ импортозаместит узлы подвески для "Лады"

Холдинг KMZ импортозаместит узлы подвески для "Лады" - 26.02.2025, ПРАЙМ

Холдинг KMZ импортозаместит узлы подвески для "Лады"

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) разработает агрегаты подвески для "LADA Vesta", а в будущем – и для "Камаза", заменив поставщиков этих... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:12+0300

2025-02-26T11:12+0300

2025-02-26T11:12+0300

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lada

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) разработает агрегаты подвески для "LADA Vesta", а в будущем – и для "Камаза", заменив поставщиков этих узлов из Венгрии и Германии, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Автомобили семейства "LADA Vesta" с двигателями 1,6-1,8 литра будут производиться на АО "АВТОВАЗ" для рынков России, Европы, Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. "В рамках федерального проекта на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для автомобилестроения, KMZ разработает конструкторскую, включая технические условия, и технологическую документации на производство изделий", - сказал Даниленко. По его словам, в качестве опытной партии будет произведено 40 образцов изделий. "Все они пройдут стендовые испытания и испытания в составе автомобиля для подтверждения наработки на безотказность не менее 155 часов, после чего производство будет поставлено на поток. Срок безотказного функционирования изделий в составе конечной продукции должен составить не менее 10 лет", - сообщил директор. Он отметил, что при разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы. По его словам, импортозамещены будут узлы, которые поставлялись для "Лады" немецкой компанией BOGE Rubber & Plastics и венгерской Vibracoustic. Как подчеркнул Даниленко, объем рынка "LADA Vesta" составит 500 тысяч машин в год, объём рынка изделий - более 3 миллиардов рублей в год. "Сейчас изделия будут устанавливаться на продукцию "Автоваза", но в перспективе - и на грузовой автотранспорт "Камаз", - сказал директор KMZ.

https://1prime.ru/20250226/avto-855261708.html

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