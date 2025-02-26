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Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250226/lavrov-855270710.html
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров
Россия не блокирует переговоры по Украине, лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:42+0300
2025-02-26T13:42+0300
политика
россия
украина
сергей лавров
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия не блокирует переговоры по Украине, лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ждем, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент (РФ Владимир - ред.) Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Катар. Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров. "Вот в таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою безнадежно устаревшую, провалившуюся политику по Украине", - подчеркнул министр. "Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - добавил Лавров. Он также сообщил, что поблагодарил руководство Катара за усилия по содействию в гуманитарных вопросах между Россией и Украиной, в том числе, касающихся возвращения детей в свои семьи. Глава российского МИД отметил, что такая работа будет продолжена.
https://1prime.ru/20250226/katar-855268031.html
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россия, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
13:42 26.02.2025
 
Россия не блокирует переговоры по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия не блокирует переговоры по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия не блокирует переговоры по Украине, лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ждем, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент (РФ Владимир - ред.) Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Катар.
Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров.
"Вот в таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою безнадежно устаревшую, провалившуюся политику по Украине", - подчеркнул министр.
"Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - добавил Лавров.
Он также сообщил, что поблагодарил руководство Катара за усилия по содействию в гуманитарных вопросах между Россией и Украиной, в том числе, касающихся возвращения детей в свои семьи. Глава российского МИД отметил, что такая работа будет продолжена.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар
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12:19
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСергей Лавров
 
 
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