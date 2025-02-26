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Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России - 26.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России
Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России - 26.02.2025, ПРАЙМ
Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России
Вопрос о замороженных на Западе активах России не исчезнет из повестки дня переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:51+0300
2025-02-26T13:51+0300
экономика
россия
сергей лавров
замороженные российские активы
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Вопрос о замороженных на Западе активах России не исчезнет из повестки дня переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам своего визита в Катар."Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул дипломат.По словам главы внешнеполитического ведомства, возможные действия против российских замороженных активов не останутся без ответа российской стороны.Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивало, что под прицелом оказываются не только средства частных лиц, но и государственные активы страны.Европейский союз и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, после начала конфликта на Украине.
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россия, сергей лавров, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, Сергей Лавров, замороженные российские активы
13:51 26.02.2025
 
Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России

Лавров: судьба активов России останется в повестке переговоров по Украине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Вопрос о замороженных на Западе активах России не исчезнет из повестки дня переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам своего визита в Катар.
"Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул дипломат.
По словам главы внешнеполитического ведомства, возможные действия против российских замороженных активов не останутся без ответа российской стороны.
Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивало, что под прицелом оказываются не только средства частных лиц, но и государственные активы страны.
Европейский союз и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, после начала конфликта на Украине.
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ЭкономикаРОССИЯСергей Лавровзамороженные российские активы
 
 
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