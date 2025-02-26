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Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России

Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России - 26.02.2025, ПРАЙМ

Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России

Вопрос о замороженных на Западе активах России не исчезнет из повестки дня переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:51+0300

2025-02-26T13:51+0300

2025-02-26T13:51+0300

экономика

россия

сергей лавров

замороженные российские активы

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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Вопрос о замороженных на Западе активах России не исчезнет из повестки дня переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам своего визита в Катар."Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул дипломат.По словам главы внешнеполитического ведомства, возможные действия против российских замороженных активов не останутся без ответа российской стороны.Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивало, что под прицелом оказываются не только средства частных лиц, но и государственные активы страны.Европейский союз и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, после начала конфликта на Украине.

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россия, сергей лавров, замороженные российские активы