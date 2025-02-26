https://1prime.ru/20250226/lavrov-855272286.html
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров
Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:07+0300
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.
https://1prime.ru/20250226/metally-855262110.html
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россия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров
Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос о редкоземельных металлах
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.
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