https://1prime.ru/20250226/lavrov-855272286.html

Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров

Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ

Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров

Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T14:07+0300

2025-02-26T14:07+0300

2025-02-26T14:07+0300

политика

россия

сергей лавров

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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.

https://1prime.ru/20250226/metally-855262110.html

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россия, сергей лавров