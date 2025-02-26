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Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров
Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:07+0300
2025-02-26T14:07+0300
политика
россия
сергей лавров
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.
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россия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров
14:07 26.02.2025
 
Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах, заявил Лавров

Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос о редкоземельных металлах

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.
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ПолитикаРОССИЯСергей Лавров
 
 
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