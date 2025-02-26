https://1prime.ru/20250226/lavrov-855275153.html

Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах

Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах - 26.02.2025, ПРАЙМ

Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах

РФ хотела бы попросить Францию разъяснить, на каком основании, по мнению Парижа, разрешается использовать прибыль с замороженных российских активов, заявил... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T15:50+0300

2025-02-26T15:50+0300

2025-02-26T15:50+0300

россия

финансы

сергей лавров

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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. РФ хотела бы попросить Францию разъяснить, на каком основании, по мнению Парижа, разрешается использовать прибыль с замороженных российских активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. "Он заявил, что нельзя трогать арестованные в Европе российские активы, потому что это будет нарушением международного права. А вот прибыль, которую с этих активов они получают, ее вполне можно использовать на нужды поддержки той же Украины. Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международно-правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250226/rynok-855274538.html

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россия, финансы, сергей лавров