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Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах
Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах - 26.02.2025, ПРАЙМ
Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах
РФ хотела бы попросить Францию разъяснить, на каком основании, по мнению Парижа, разрешается использовать прибыль с замороженных российских активов, заявил... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T15:50+0300
2025-02-26T15:50+0300
россия
финансы
сергей лавров
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. РФ хотела бы попросить Францию разъяснить, на каком основании, по мнению Парижа, разрешается использовать прибыль с замороженных российских активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. "Он заявил, что нельзя трогать арестованные в Европе российские активы, потому что это будет нарушением международного права. А вот прибыль, которую с этих активов они получают, ее вполне можно использовать на нужды поддержки той же Украины. Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международно-правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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россия, финансы, сергей лавров
РОССИЯ, Финансы, Сергей Лавров
15:50 26.02.2025
 
Лавров потребовал у Парижа документ после слов Макрона о российский активах

Лавров потребовал документ, разрешающий забирать прибыль с активов России

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. РФ хотела бы попросить Францию разъяснить, на каком основании, по мнению Парижа, разрешается использовать прибыль с замороженных российских активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву.
"Он заявил, что нельзя трогать арестованные в Европе российские активы, потому что это будет нарушением международного права. А вот прибыль, которую с этих активов они получают, ее вполне можно использовать на нужды поддержки той же Украины. Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международно-правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Котировки, сток
Российские акции и рубль отреагировали на заявления Лаврова снижением
15:32
 
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