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В ДНР предложили совместное с США освоение месторождения лития - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В ДНР предложили совместное с США освоение месторождения лития
В ДНР предложили совместное с США освоение месторождения лития - 26.02.2025, ПРАЙМ
В ДНР предложили совместное с США освоение месторождения лития
Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов обладает значительным экспортным потенциалом, и возможно партнерство между Россией и США в освоении... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T14:53+0300
2025-02-26T15:04+0300
политика
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов обладает значительным экспортным потенциалом, и возможно партнерство между Россией и США в освоении литиевых месторождений на территории Донецкой Народной Республики. Такое мнение выразил Руслан Димухамедов, председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РЗМ) и генеральный директор Соликамского магниевого заводаВ ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин выразил готовность России предложить США совместную работу в сфере редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах страны. Президент США Дональд Трамп в свою очередь поддержал идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам.Комментируя возможность партнерства РФ и США на новых территориях в эфире телеканала "Россия 24", Димухамедов отметил, что наиболее вероятным объектом сотрудничества является Шевченковское месторождение лития, расположенное недалеко от Донецка."И если в Соединенных Штатах наладят цепочку полного цикла с выпуском аккумуляторов из этого лития, почему бы нет?", - сказал он.Отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия двух стран в сфере редкоземельных металлов, эксперт подчеркнул, что РЗМ являются востребованным товаром и металлами высоких технологий, требующими инвестиций и рынков сбыта. Димухамедов отметил, что российская сырьевая база РЗМ и редких металлов, включая литий, позволяет удовлетворить внутренние потребности России и обладает большим экспортным потенциалом, что делает сотрудничество с США перспективным.Димухамедов также допустил возможность поставок российского никеля и кобальта на американский рынок в рамках партнерства между двумя странами.
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промышленность, сша, рф, дональд трамп, соликамский магниевый завод, владимир путин
Политика, Промышленность, США, РФ, Дональд Трамп, Соликамский магниевый завод, Владимир Путин
14:53 26.02.2025 (обновлено: 15:04 26.02.2025)
 
В ДНР предложили совместное с США освоение месторождения лития

Димухамедов: Россия и США могут стать партнерами в освоении литиевых месторождений

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов обладает значительным экспортным потенциалом, и возможно партнерство между Россией и США в освоении литиевых месторождений на территории Донецкой Народной Республики. Такое мнение выразил Руслан Димухамедов, председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РЗМ) и генеральный директор Соликамского магниевого завода
В ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин выразил готовность России предложить США совместную работу в сфере редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах страны. Президент США Дональд Трамп в свою очередь поддержал идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам.
Комментируя возможность партнерства РФ и США на новых территориях в эфире телеканала "Россия 24", Димухамедов отметил, что наиболее вероятным объектом сотрудничества является Шевченковское месторождение лития, расположенное недалеко от Донецка.
"И если в Соединенных Штатах наладят цепочку полного цикла с выпуском аккумуляторов из этого лития, почему бы нет?", - сказал он.
Отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия двух стран в сфере редкоземельных металлов, эксперт подчеркнул, что РЗМ являются востребованным товаром и металлами высоких технологий, требующими инвестиций и рынков сбыта. Димухамедов отметил, что российская сырьевая база РЗМ и редких металлов, включая литий, позволяет удовлетворить внутренние потребности России и обладает большим экспортным потенциалом, что делает сотрудничество с США перспективным.
Димухамедов также допустил возможность поставок российского никеля и кобальта на американский рынок в рамках партнерства между двумя странами.
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ПолитикаПромышленностьСШАРФДональд ТрампСоликамский магниевый заводВладимир Путин
 
 
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