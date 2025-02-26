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Фон дер Ляйен предложила ЕС способ получить необходимый объем лития

Фон дер Ляйен предложила ЕС способ получить необходимый объем лития - 26.02.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен предложила ЕС способ получить необходимый объем лития

Если Евросоюз будет самостоятельно перерабатывать отслужившие автомобильные аккумуляторы, он сможет получить 15% необходимого ему лития, заявила глава... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:56+0300

2025-02-26T16:56+0300

2025-02-26T16:56+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Если Евросоюз будет самостоятельно перерабатывать отслужившие автомобильные аккумуляторы, он сможет получить 15% необходимого ему лития, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая на индустриальном форуме в бельгийском Антверпене. "Китай контролирует 80% мировых мощностей по переработке аккумуляторов. И мы по-прежнему отправляем огромные объемы драгоценных отходов в Китай. Вместо этого отслужившие аккумуляторы могут обеспечить почти 15% лития, который нам будет необходим к 2030 году. Этого достаточно, чтобы произвести два миллиона аккумуляторов для электромобилей", - сказала она. Глава ЕК также обещала предприятиям снизить бюрократическую отчетность в климатической сфере, что, по ее словам, позволит сэкономить до шести миллиардов евро ежегодно. Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо. В 2022 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС на 90% зависит от Китая в поставках магния и редкоземельных металлов, а также на 80% - от поставок солнечных батарей.

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