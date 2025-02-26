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Маск за один день потерял 22 миллиарда долларов, пишут СМИ

Маск за один день потерял 22 миллиарда долларов, пишут СМИ - 26.02.2025, ПРАЙМ

Маск за один день потерял 22 миллиарда долларов, пишут СМИ

Состояние главы Tesla Илона Маска сократилось на 22,2 миллиарда долларов из-за обвала котировок акций компании, сообщает издание Bloomberg. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:43+0300

2025-02-26T12:43+0300

2025-02-26T12:43+0300

экономика

сша

илон маск

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Состояние главы Tesla Илона Маска сократилось на 22,2 миллиарда долларов из-за обвала котировок акций компании, сообщает издание Bloomberg.Отмечается, что рыночная капитализация Tesla снизилась до трехмесячного минимума, менее одного триллиона долларов.Несмотря на это, Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 358 миллиардов долларов. Он опережает Джеффа Безоса, основателя Amazon, и Марка Цукерберга.Падении акций Tesla произошли после сообщений о резком снижении продаж электромобилей компании в Европе. Продажи Tesla в Европе сократились на 45% в январе 2025 года, в то время как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%. За месяц Tesla продала всего 9 945 автомобилей, в сравнении с 18 161 автомобилем в январе 2024 года.

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сша, илон маск