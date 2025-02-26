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В ОП хотят увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей
В ОП хотят увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей - 26.02.2025, ПРАЙМ
В ОП хотят увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей
В Общественной палате Российской Федерации выступили с инициативой увеличить размер материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T10:25+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В Общественной палате Российской Федерации выступили с инициативой увеличить размер материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих детей, до одного миллиона рублей. Это предложение содержится в докладе под названием "Семья и дети в России".Сборник "Семья и дети в России" является результатом совместной работы Общественной палаты РФ и Росстата. Его публикация запланирована в рамках основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации в Год семьи."По итогам мероприятий, прошедших в Общественной палате в 2024 году, предлагается в рамках Национального проекта "Семья" предусмотреть дополнительные меры поддержки семей при рождении третьего и последующих детей. Увеличить размер выплаты с 450 тысяч до 1 миллиона рублей семьям, в которых с 1 января 2025 года родились третий или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту... обеспечив ежегодную индексацию в соответствии с уровнем инфляции", - отмечается в докладе. Авторы доклада считают, что наибольший потенциал для повышения рождаемости в стране кроется в нереализованной потребности в детях у людей в возрасте от 30 до 40 лет.Помимо этого, авторы доклада предлагают расширить возможности использования материнского капитала при рождении третьего или последующих детей, включив в них благоустройство и ремонт жилья. Также предлагается запустить программу льготного кредитования для приобретения автомобилей отечественного производства всеми многодетными семьями.
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общество , рф, росстат, россия
Общество , РФ, Росстат, РОССИЯ
В ОП хотят увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей
В ОП предложили увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В Общественной палате Российской Федерации выступили с инициативой увеличить размер материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих детей, до одного миллиона рублей. Это предложение содержится в докладе под названием "Семья и дети в России".
Сборник "Семья и дети в России" является результатом совместной работы Общественной палаты РФ и Росстата. Его публикация запланирована в рамках основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации в Год семьи.
"По итогам мероприятий, прошедших в Общественной палате в 2024 году, предлагается в рамках Национального проекта "Семья" предусмотреть дополнительные меры поддержки семей при рождении третьего и последующих детей. Увеличить размер выплаты с 450 тысяч до 1 миллиона рублей семьям, в которых с 1 января 2025 года родились третий или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту... обеспечив ежегодную индексацию в соответствии с уровнем инфляции", - отмечается в докладе.
Авторы доклада считают, что наибольший потенциал для повышения рождаемости в стране кроется в нереализованной потребности в детях у людей в возрасте от 30 до 40 лет.
Помимо этого, авторы доклада предлагают расширить возможности использования материнского капитала при рождении третьего или последующих детей, включив в них благоустройство и ремонт жилья. Также предлагается запустить программу льготного кредитования для приобретения автомобилей отечественного производства всеми многодетными семьями.
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала