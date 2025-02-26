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Совфед продлил программу маткапитала до конца 2030 года
Совфед продлил программу маткапитала до конца 2030 года - 26.02.2025, ПРАЙМ
Совфед продлил программу маткапитала до конца 2030 года
Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:31+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.Сейчас программа действует до конца 2026 года. Правительство ожидает, что в период с 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей будут иметь право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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россия, совфед, общество
Экономика, РОССИЯ, Совфед, Общество
Совфед продлил программу маткапитала до конца 2030 года
Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.
Сейчас программа действует до конца 2026 года. Правительство ожидает, что в период с 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей будут иметь право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
В ОП хотят увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей