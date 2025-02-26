https://1prime.ru/20250226/matkapital-855270563.html

Совфед продлил программу маткапитала до конца 2030 года

Совфед продлил программу маткапитала до конца 2030 года - 26.02.2025, ПРАЙМ

Совфед продлил программу маткапитала до конца 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:31+0300

2025-02-26T13:31+0300

2025-02-26T13:31+0300

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.Сейчас программа действует до конца 2026 года. Правительство ожидает, что в период с 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей будут иметь право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.Продлить программу материнского капитала еще на пять лет - до 31 декабря 2030 года - предложил ранее глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

https://1prime.ru/20250226/matkapital-855263650.html

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россия, совфед, общество