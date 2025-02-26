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Цена на медь заметно поднимается
Цена на медь заметно поднимается - 26.02.2025, ПРАЙМ
Цена на медь заметно поднимается
Стоимость меди растет утром в среду на 4,5%, свидетельствуют данные торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:19+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет утром в среду на 4,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.17 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 4,41%, до 4,679 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,98%, до 9 401,5 доллара, алюминия - на 0,64%, до 2 638,5 доллара, стоимость цинка выросла на 1,37%, до 2 811,5 доллара. Инвесторы следят за дальнейшими действиями правительства США по торговой политике. Президент страны Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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рынки, торги, медь
Экономика, Рынки, Торги, медь
Цена на медь заметно поднимается
Стоимость меди растет утром в среду на 4,5%
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет утром в среду на 4,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.17 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 4,41%, до 4,679 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,98%, до 9 401,5 доллара, алюминия - на 0,64%, до 2 638,5 доллара, стоимость цинка выросла на 1,37%, до 2 811,5 доллара.
Инвесторы следят за дальнейшими действиями правительства США по торговой политике. Президент страны Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
Медь продолжает дешеветь на этой неделе