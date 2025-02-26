https://1prime.ru/20250226/metally-855262110.html
Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам
Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам - 26.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам
Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:28+0300
2025-02-26T09:28+0300
2025-02-26T09:28+0300
экономика
россия
промышленность
рф
иркутская область
якутия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/55/834885545_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_1ebc32c562646ed6cdfa170336c18330.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области, Иркутской области, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе", - сказали в Минпромторге. Там добавили, что к 2030 году планируется выстроить полный цикл производства редкоземельных металлов и обеспечить сырьевой и технологический суверенитет. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям, отметили в Минпромторге. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции. "Глобальная гонка за РЗМ идет полным ходом: все активно развивают производство и переработку, вводят жесткие экспортные ограничения, наращивают внутреннее потребление. Наша цель - полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Это необходимость, если мы хотим сохранить промышленную независимость и выйти на передовые позиции в мировой экономике", - пояснили в Минпромторге. В ведомстве рассказали, что поставленную задачу в области редкоземельных металлов необходимо решать системно, в том числе в рамках нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия" и федпроекта в его составе - "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов".
https://1prime.ru/20250225/resursy-855230895.html
рф
иркутская область
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/55/834885545_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_1eebc4542ddf1ed9ae3bfe816beee807.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, рф, иркутская область, якутия, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Иркутская область, ЯКУТИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам
Минпромторг: ведется подготовка к запуску инвестпроектов по редкоземельным металлам
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах, рассказали РИА Новости
в Минпромторге РФ.
"Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области, Иркутской области, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе", - сказали в Минпромторге.
Там добавили, что к 2030 году планируется выстроить полный цикл производства редкоземельных металлов и обеспечить сырьевой и технологический суверенитет. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%.
Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям, отметили в Минпромторге. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.
"Глобальная гонка за РЗМ идет полным ходом: все активно развивают производство и переработку, вводят жесткие экспортные ограничения, наращивают внутреннее потребление. Наша цель - полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Это необходимость, если мы хотим сохранить промышленную независимость и выйти на передовые позиции в мировой экономике", - пояснили в Минпромторге.
В ведомстве рассказали, что поставленную задачу в области редкоземельных металлов необходимо решать системно, в том числе в рамках нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия" и федпроекта в его составе - "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов".
Эксперт назвал отрасли, которые не обойдутся без редкоземельных металлов