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Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам

Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам - 26.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам

Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T09:28+0300

2025-02-26T09:28+0300

2025-02-26T09:28+0300

экономика

россия

промышленность

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антон алиханов

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области, Иркутской области, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе", - сказали в Минпромторге. Там добавили, что к 2030 году планируется выстроить полный цикл производства редкоземельных металлов и обеспечить сырьевой и технологический суверенитет. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям, отметили в Минпромторге. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции. "Глобальная гонка за РЗМ идет полным ходом: все активно развивают производство и переработку, вводят жесткие экспортные ограничения, наращивают внутреннее потребление. Наша цель - полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Это необходимость, если мы хотим сохранить промышленную независимость и выйти на передовые позиции в мировой экономике", - пояснили в Минпромторге. В ведомстве рассказали, что поставленную задачу в области редкоземельных металлов необходимо решать системно, в том числе в рамках нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия" и федпроекта в его составе - "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов".

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россия, промышленность, рф, иркутская область, якутия, антон алиханов, минпромторг