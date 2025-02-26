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Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам
Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам - 26.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам
Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:28+0300
2025-02-26T09:28+0300
экономика
россия
промышленность
рф
иркутская область
якутия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области, Иркутской области, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе", - сказали в Минпромторге. Там добавили, что к 2030 году планируется выстроить полный цикл производства редкоземельных металлов и обеспечить сырьевой и технологический суверенитет. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям, отметили в Минпромторге. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции. "Глобальная гонка за РЗМ идет полным ходом: все активно развивают производство и переработку, вводят жесткие экспортные ограничения, наращивают внутреннее потребление. Наша цель - полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Это необходимость, если мы хотим сохранить промышленную независимость и выйти на передовые позиции в мировой экономике", - пояснили в Минпромторге. В ведомстве рассказали, что поставленную задачу в области редкоземельных металлов необходимо решать системно, в том числе в рамках нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия" и федпроекта в его составе - "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов".
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россия, промышленность, рф, иркутская область, якутия, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Иркутская область, ЯКУТИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
09:28 26.02.2025
 
Минпромторг заявил о подготовке к инвестпроектам по редкоземельным металлам

Минпромторг: ведется подготовка к запуску инвестпроектов по редкоземельным металлам

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области, Иркутской области, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе", - сказали в Минпромторге.
Там добавили, что к 2030 году планируется выстроить полный цикл производства редкоземельных металлов и обеспечить сырьевой и технологический суверенитет. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%.
Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям, отметили в Минпромторге. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.
"Глобальная гонка за РЗМ идет полным ходом: все активно развивают производство и переработку, вводят жесткие экспортные ограничения, наращивают внутреннее потребление. Наша цель - полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Это необходимость, если мы хотим сохранить промышленную независимость и выйти на передовые позиции в мировой экономике", - пояснили в Минпромторге.
В ведомстве рассказали, что поставленную задачу в области редкоземельных металлов необходимо решать системно, в том числе в рамках нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия" и федпроекта в его составе - "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов".
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Эксперт назвал отрасли, которые не обойдутся без редкоземельных металлов
Вчера, 11:24
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФИркутская областьЯКУТИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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