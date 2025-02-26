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В МХТ имени Чехова рассказали о постановке спектаклей про спецоперацию

В МХТ имени Чехова рассказали о постановке спектаклей про спецоперацию - 26.02.2025, ПРАЙМ

В МХТ имени Чехова рассказали о постановке спектаклей про спецоперацию

Спектакли про специальную военную операцию пока ставить рано, но с созданной по этой теме литературой уже можно работать, рассказал в интервью сайту "АиФ"... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T01:02+0300

2025-02-26T01:02+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спектакли про специальную военную операцию пока ставить рано, но с созданной по этой теме литературой уже можно работать, рассказал в интервью сайту "АиФ" художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. "Нужно подождать. Есть начало — нет финала. И говорить о том, что произошло с человеком во время СВО без некоего обобщения, мне кажется, преждевременно. Хотя с литературой, созданной за три года, уже можно работать", - заявил Хабенский, отвечая на вопрос о том, почему в репертуаре МХТ имени Чехова пока нет постановок на тему СВО. Он отметил, что в театре уже думают "в этом направлении", в частности разговаривали с поэтессой Анной Ревякиной. Хабенский подчеркнул, что такие постановки нельзя сделать "просто для галочки", чтобы выпустить "своевременный спектакль". "Я не стал бы суетиться, форсировать события. Ребята воюют, рискуют, отдают свои жизни. Так давайте и мы будем аккуратны с этой темой", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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