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Сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством
Сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством - 26.02.2025, ПРАЙМ
Сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством
Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T03:33+0300
2025-02-26T03:33+0300
2025-02-26T03:33+0300
технологии
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с главой компании за протест против контрактов на предоставление искусственного интеллекта и услуг облачных вычислений ЦАХАЛ", - пишет агентство.
Отмечается, что сотрудников компании выгнали со встречи с гендиректором Сатьей Наделла после того, как они выстроились в ряд в футболках с надписью, осуждающей поставки армии Израиля.
Ранее агентство передавало, что ИИ-платформы Microsoft и OpenAI использовались израильскими военными при выборе целей для авиаударов в секторе Газа и Ливане.
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технологии, мировая экономика, москва, израиль, газа, сатья наделла, microsoft, openai
Технологии, Мировая экономика, МОСКВА, ИЗРАИЛЬ, Газа, Сатья Наделла, Microsoft, OpenAI
Сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством
Ассошиэйтед Пресс: пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с главой компании за протест против контрактов на предоставление искусственного интеллекта и услуг облачных вычислений ЦАХАЛ", - пишет агентство.
Отмечается, что сотрудников компании выгнали со встречи с гендиректором Сатьей Наделла после того, как они выстроились в ряд в футболках с надписью, осуждающей поставки армии Израиля.
Ранее агентство передавало, что ИИ-платформы Microsoft и OpenAI использовались израильскими военными при выборе целей для авиаударов в секторе Газа и Ливане.