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Сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством

Сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством - 26.02.2025, ПРАЙМ

Сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством

Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:33+0300

2025-02-26T03:33+0300

2025-02-26T03:33+0300

технологии

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с руководством после того, как они выразили несогласие с поставками программ на базе искусственного интеллекта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Пять сотрудников Microsoft выгнали со встречи с главой компании за протест против контрактов на предоставление искусственного интеллекта и услуг облачных вычислений ЦАХАЛ", - пишет агентство. Отмечается, что сотрудников компании выгнали со встречи с гендиректором Сатьей Наделла после того, как они выстроились в ряд в футболках с надписью, осуждающей поставки армии Израиля. Ранее агентство передавало, что ИИ-платформы Microsoft и OpenAI использовались израильскими военными при выборе целей для авиаударов в секторе Газа и Ливане.

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технологии, мировая экономика, москва, израиль, газа, сатья наделла, microsoft, openai