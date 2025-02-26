Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250226/mid-855270918.html
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров
Встреча России и США по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:44+0300
2025-02-26T13:44+0300
политика
россия
стамбул
сергей лавров
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Встреча России и США по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Как заявил Лавров представителям прессы, на встрече дипломаты высокого уровня и эксперты обсудят комплекс проблем, возникших из-за действий предыдущей администрации США, которые создавали препятствия для работы российского посольства. Он также отметил, что Россия была вынуждена принять ответные меры, создав аналогичные условия для работы американского посольства в Москве."Думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - заключил министр.
стамбул
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7f8c27fa97eae976fc0bb4b8c266a877.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, стамбул, сергей лавров, сша, рф
Политика, РОССИЯ, Стамбул, Сергей Лавров, США, РФ
13:44 26.02.2025
 
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров

Лавров: встреча РФ и США по вопросу работы посольств пройдет 27 февраля в Стамбуле

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Встреча России и США по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Как заявил Лавров представителям прессы, на встрече дипломаты высокого уровня и эксперты обсудят комплекс проблем, возникших из-за действий предыдущей администрации США, которые создавали препятствия для работы российского посольства. Он также отметил, что Россия была вынуждена принять ответные меры, создав аналогичные условия для работы американского посольства в Москве.
"Думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - заключил министр.
 
ПолитикаРОССИЯСтамбулСергей ЛавровСШАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала