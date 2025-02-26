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Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров
Встреча России и США по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:44+0300
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ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Встреча России и США по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Как заявил Лавров представителям прессы, на встрече дипломаты высокого уровня и эксперты обсудят комплекс проблем, возникших из-за действий предыдущей администрации США, которые создавали препятствия для работы российского посольства. Он также отметил, что Россия была вынуждена принять ответные меры, создав аналогичные условия для работы американского посольства в Москве."Думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - заключил министр.
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россия, стамбул, сергей лавров, сша, рф
Политика, РОССИЯ, Стамбул, Сергей Лавров, США, РФ
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров
Лавров: встреча РФ и США по вопросу работы посольств пройдет 27 февраля в Стамбуле
ДОХА, 26 фев - ПРАЙМ. Встреча России и США по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Как заявил Лавров представителям прессы, на встрече дипломаты высокого уровня и эксперты обсудят комплекс проблем, возникших из-за действий предыдущей администрации США, которые создавали препятствия для работы российского посольства. Он также отметил, что Россия была вынуждена принять ответные меры, создав аналогичные условия для работы американского посольства в Москве.
"Думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - заключил министр.