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МИД назвал риск военного столкновения ядерных держав крайне высоким

МИД назвал риск военного столкновения ядерных держав крайне высоким - 26.02.2025, ПРАЙМ

МИД назвал риск военного столкновения ядерных держав крайне высоким

Риск лобового военного столкновения ядерных держав крайне высок, ситуация деградирует удручающими темпами, заявил на Конференции по разоружению в рамках... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:53+0300

2025-02-26T13:53+0300

2025-02-26T13:53+0300

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ЖЕНЕВА, 26 фев – ПРАЙМ. Риск лобового военного столкновения ядерных держав крайне высок, ситуация деградирует удручающими темпами, заявил на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности", - сказал он. Вершинин добавил, что причина нынешнего положения дел кроется в неослабевающем противоборстве вокруг модели миропорядка – "гегемонистские амбиции одних сталкиваются со стремлением других к более справедливым, полицентричным основам международных отношений". "Со стороны тех, кто нацелен на глобальное доминирование, имеют место грубые нарушения принципа равной и неделимой безопасности, отказ признавать и учитывать коренные интересы других государств, подрыв былых договорённостей, попытки обрести неоспоримое военное превосходство. Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер", - указал дипломат.

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россия, мид рф, сергей вершинин