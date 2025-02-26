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РФ исключает размещение европейских миротворцев на Украине, заявил Лавров
РФ исключает размещение европейских миротворцев на Украине, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ
РФ исключает размещение европейских миротворцев на Украине, заявил Лавров
Россия отвергает любые сценарии размещения миротворческого контингента из Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:53+0300
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ДОХА, 26 фев – ПРАЙМ. Россия отвергает любые сценарии размещения миротворческого контингента из Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев на Украине. По его словам, подход, навязываемый европейскими странами, в частности Францией и Великобританией, направлен на эскалацию конфликта и подавление любых усилий по его деэскалации.Министр подчеркнул, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о немедленном перемирии и вводе миротворческих сил с последующим обсуждением территориальных вопросов и принципов урегулирования является "лукавством". Лавров заявил, что Россия не согласится на договоренности, направленные исключительно на перевооружение Украины.Лавров также исключил возможность "заморозки" конфликта на Украине по существующей линии соприкосновения."Такого не будет, у нас есть конституция", - подчеркнул глава МИД. Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о необходимости присутствия миротворческих сил на Украине в той или иной форме, подчеркивая, что формат такой миссии должен быть приемлем для всех заинтересованных сторон.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ
РФ исключает размещение европейских миротворцев на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия исключает размещение европейских миротворцев на Украине
ДОХА, 26 фев – ПРАЙМ. Россия отвергает любые сценарии размещения миротворческого контингента из Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев на Украине.
По его словам, подход, навязываемый европейскими странами, в частности Францией и Великобританией, направлен на эскалацию конфликта и подавление любых усилий по его деэскалации.
Министр подчеркнул, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о немедленном перемирии и вводе миротворческих сил с последующим обсуждением территориальных вопросов и принципов урегулирования является "лукавством". Лавров заявил, что Россия не согласится на договоренности, направленные исключительно на перевооружение Украины.
Лавров также исключил возможность "заморозки" конфликта на Украине по существующей линии соприкосновения.
"Такого не будет, у нас есть конституция", - подчеркнул глава МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о необходимости присутствия миротворческих сил на Украине в той или иной форме, подчеркивая, что формат такой миссии должен быть приемлем для всех заинтересованных сторон.
Россия и США обсудят работу посольств в Стамбуле 27 февраля, заявил Лавров