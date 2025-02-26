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РФ исключает размещение европейских миротворцев на Украине, заявил Лавров

РФ исключает размещение европейских миротворцев на Украине, заявил Лавров - 26.02.2025, ПРАЙМ

РФ исключает размещение европейских миротворцев на Украине, заявил Лавров

Россия отвергает любые сценарии размещения миротворческого контингента из Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:53+0300

2025-02-26T13:53+0300

2025-02-26T13:53+0300

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ДОХА, 26 фев – ПРАЙМ. Россия отвергает любые сценарии размещения миротворческого контингента из Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев на Украине. По его словам, подход, навязываемый европейскими странами, в частности Францией и Великобританией, направлен на эскалацию конфликта и подавление любых усилий по его деэскалации.Министр подчеркнул, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о немедленном перемирии и вводе миротворческих сил с последующим обсуждением территориальных вопросов и принципов урегулирования является "лукавством". Лавров заявил, что Россия не согласится на договоренности, направленные исключительно на перевооружение Украины.Лавров также исключил возможность "заморозки" конфликта на Украине по существующей линии соприкосновения."Такого не будет, у нас есть конституция", - подчеркнул глава МИД. Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о необходимости присутствия миротворческих сил на Украине в той или иной форме, подчеркивая, что формат такой миссии должен быть приемлем для всех заинтересованных сторон.

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россия, украина, сергей лавров, дональд трамп, великобритания, франция