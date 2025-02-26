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Минтранс сохранил планы ограничить возраст для поездок на электросамокатах
Минтранс сохранил планы ограничить возраст для поездок на электросамокатах - 26.02.2025, ПРАЙМ
Минтранс сохранил планы ограничить возраст для поездок на электросамокатах
Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:01+0300
2025-02-26T11:01+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах Минтранса РФ - введение ограничений и регулирования этого сегмента, рассказал журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса". "У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве еще раз - ушел на доработку. Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе", - ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности. В ноябре прошлого года Иванов сообщал, что проект федерального закона, ограничивающего минимальный разрешенный возраст для использования СИМов, находится на стадии активного обсуждения. По его словам, обсуждались варианты ограничений - с 14, 16 и 18 лет.
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россия, самокат
Минтранс сохранил планы ограничить возраст для поездок на электросамокатах
Минтранс намерен ограничить возраст для поездок на электросамокатах
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах Минтранса РФ - введение ограничений и регулирования этого сегмента, рассказал журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".
"У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве еще раз - ушел на доработку. Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе", - ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности.
В ноябре прошлого года Иванов сообщал, что проект федерального закона, ограничивающего минимальный разрешенный возраст для использования СИМов, находится на стадии активного обсуждения. По его словам, обсуждались варианты ограничений - с 14, 16 и 18 лет.
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