https://1prime.ru/20250226/mintrans-855264623.html

Минтранс сохранил планы ограничить возраст для поездок на электросамокатах

Минтранс сохранил планы ограничить возраст для поездок на электросамокатах - 26.02.2025, ПРАЙМ

Минтранс сохранил планы ограничить возраст для поездок на электросамокатах

Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:01+0300

2025-02-26T11:01+0300

2025-02-26T11:01+0300

россия

самокат

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, дорабатывается, в планах Минтранса РФ - введение ограничений и регулирования этого сегмента, рассказал журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса". "У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве еще раз - ушел на доработку. Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе", - ответил он на вопрос о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности. В ноябре прошлого года Иванов сообщал, что проект федерального закона, ограничивающего минимальный разрешенный возраст для использования СИМов, находится на стадии активного обсуждения. По его словам, обсуждались варианты ограничений - с 14, 16 и 18 лет.

https://1prime.ru/20250210/samokat-854802032.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, самокат