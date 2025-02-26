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Минцифры проработает введение контроля за транзакциями детей в видеоиграх
Минцифры проработает введение контроля за транзакциями детей в видеоиграх - 26.02.2025, ПРАЙМ
Минцифры проработает введение контроля за транзакциями детей в видеоиграх
Минцифры России проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T04:22+0300
2025-02-26T04:22+0300
2025-02-26T04:22+0300
технологии
бизнес
россия
минцифры
госдума
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Минцифры России проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке инструментов регулирования сферы видеоигр, следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Чернышов обращался в министерство с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх.
"Минцифры России в пределах компетенции дополнительно проработает вопрос дополнения эксперимента предложением об обязательном подтверждении транзакций на игровых платформах. Окончательные предложения по подготовке соответствующих законодательных инициатив будут подготовлены с учетом итогов проведения эксперимента", - сказано в документе.
Отмечается, что представляется высоким риск, что введение соответствующего регулирования не позволит эффективно его распространить на зарубежных правообладателей, но, предположительно, создаст дополнительную нагрузку для российских, в связи с чем было принято решение о проведении эксперимента по регулированию отрасли видеоигр на условиях добровольного участия.
Чернышов пояснил РИА Новости, что министерство проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке инструментов регулирования сферы видеоигр. По его словам, это позволит устранить риски и создаст условия для эффективного определения сценария введения дальнейшего регулирования в отрасли в этой части.
"Кроме того, профильная рабочая группа на базе Минцифры рассмотрит возможность введения аналогичного регулирования и в других цифровых сервисах: по покупке аудио-, видео- и книжного контента, чтобы изучить возможность дальнейшего законодательного регулирования в этой сфере", - рассказал вице-спикер Госдумы.
Парламентарий отметил, что окончательные решения будут приняты по итогам эксперимента.
"Мы рассчитываем, что его результаты лягут в основу эффективных законодательных инициатив", - добавил он.
По словам депутата, сейчас некоторые игровые платформы вроде Roblox позволяют детям тратить крупные суммы без согласия родителей.
"СМИ сообщали о случаях, когда дети переводили сотни тысяч рублей за виртуальные товары. Это не частные ошибки, а системная проблема. Платформы должны контролировать платежи и исключать несанкционированные транзакции. Ранее мы предложили ввести обязательный возврат денег за покупки, совершенные без ведома родителей", - подчеркнул он.
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технологии, бизнес, россия, минцифры, госдума
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры, Госдума
Минцифры проработает введение контроля за транзакциями детей в видеоиграх
Минцифры проработает предложение о контроле за транзакциями детей в видеоиграх
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Минцифры России проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке инструментов регулирования сферы видеоигр, следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Чернышов обращался в министерство с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх.
"Минцифры России в пределах компетенции дополнительно проработает вопрос дополнения эксперимента предложением об обязательном подтверждении транзакций на игровых платформах. Окончательные предложения по подготовке соответствующих законодательных инициатив будут подготовлены с учетом итогов проведения эксперимента", - сказано в документе.
Отмечается, что представляется высоким риск, что введение соответствующего регулирования не позволит эффективно его распространить на зарубежных правообладателей, но, предположительно, создаст дополнительную нагрузку для российских, в связи с чем было принято решение о проведении эксперимента по регулированию отрасли видеоигр на условиях добровольного участия.
Чернышов пояснил РИА Новости, что министерство проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке инструментов регулирования сферы видеоигр. По его словам, это позволит устранить риски и создаст условия для эффективного определения сценария введения дальнейшего регулирования в отрасли в этой части.
"Кроме того, профильная рабочая группа на базе Минцифры рассмотрит возможность введения аналогичного регулирования и в других цифровых сервисах: по покупке аудио-, видео- и книжного контента, чтобы изучить возможность дальнейшего законодательного регулирования в этой сфере", - рассказал вице-спикер Госдумы.
Парламентарий отметил, что окончательные решения будут приняты по итогам эксперимента.
"Мы рассчитываем, что его результаты лягут в основу эффективных законодательных инициатив", - добавил он.
По словам депутата, сейчас некоторые игровые платформы вроде Roblox позволяют детям тратить крупные суммы без согласия родителей.
"СМИ сообщали о случаях, когда дети переводили сотни тысяч рублей за виртуальные товары. Это не частные ошибки, а системная проблема. Платформы должны контролировать платежи и исключать несанкционированные транзакции. Ранее мы предложили ввести обязательный возврат денег за покупки, совершенные без ведома родителей", - подчеркнул он.