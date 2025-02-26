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Минцифры проработает введение контроля за транзакциями детей в видеоиграх

Минцифры проработает введение контроля за транзакциями детей в видеоиграх - 26.02.2025, ПРАЙМ

Минцифры проработает введение контроля за транзакциями детей в видеоиграх

Минцифры России проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T04:22+0300

2025-02-26T04:22+0300

2025-02-26T04:22+0300

технологии

бизнес

россия

минцифры

госдума

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Минцифры России проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке инструментов регулирования сферы видеоигр, следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Чернышов обращался в министерство с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх. "Минцифры России в пределах компетенции дополнительно проработает вопрос дополнения эксперимента предложением об обязательном подтверждении транзакций на игровых платформах. Окончательные предложения по подготовке соответствующих законодательных инициатив будут подготовлены с учетом итогов проведения эксперимента", - сказано в документе. Отмечается, что представляется высоким риск, что введение соответствующего регулирования не позволит эффективно его распространить на зарубежных правообладателей, но, предположительно, создаст дополнительную нагрузку для российских, в связи с чем было принято решение о проведении эксперимента по регулированию отрасли видеоигр на условиях добровольного участия. Чернышов пояснил РИА Новости, что министерство проработает предложение о введении родительского контроля за финансовыми транзакциями детей в видеоиграх в рамках эксперимента по отработке инструментов регулирования сферы видеоигр. По его словам, это позволит устранить риски и создаст условия для эффективного определения сценария введения дальнейшего регулирования в отрасли в этой части. "Кроме того, профильная рабочая группа на базе Минцифры рассмотрит возможность введения аналогичного регулирования и в других цифровых сервисах: по покупке аудио-, видео- и книжного контента, чтобы изучить возможность дальнейшего законодательного регулирования в этой сфере", - рассказал вице-спикер Госдумы. Парламентарий отметил, что окончательные решения будут приняты по итогам эксперимента. "Мы рассчитываем, что его результаты лягут в основу эффективных законодательных инициатив", - добавил он. По словам депутата, сейчас некоторые игровые платформы вроде Roblox позволяют детям тратить крупные суммы без согласия родителей. "СМИ сообщали о случаях, когда дети переводили сотни тысяч рублей за виртуальные товары. Это не частные ошибки, а системная проблема. Платформы должны контролировать платежи и исключать несанкционированные транзакции. Ранее мы предложили ввести обязательный возврат денег за покупки, совершенные без ведома родителей", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, минцифры, госдума