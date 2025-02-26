https://1prime.ru/20250226/mirotvortsy-855268168.html
Песков высказался о возможном привлечении китайских миротворцев на Украину
Песков высказался о возможном привлечении китайских миротворцев на Украину - 26.02.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о возможном привлечении китайских миротворцев на Украину
Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:22+0300
2025-02-26T12:22+0300
2025-02-26T12:22+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не обсуждала ли Россия привлечение миротворцев из Китая на своей стороне конфликта. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
https://1prime.ru/20250215/mirotvortsy-854962872.html
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россия, кремль
Песков высказался о возможном привлечении китайских миротворцев на Украину
Песков: РФ не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев на Украину
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не обсуждала ли Россия привлечение миротворцев из Китая на своей стороне конфликта.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
Не Европа. Миротворцами на Украине могут выступить страны Глобального Юга