https://1prime.ru/20250226/mirotvortsy-855268168.html

Песков высказался о возможном привлечении китайских миротворцев на Украину

Песков высказался о возможном привлечении китайских миротворцев на Украину - 26.02.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о возможном привлечении китайских миротворцев на Украину

Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:22+0300

2025-02-26T12:22+0300

2025-02-26T12:22+0300

политика

россия

кремль

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не обсуждала ли Россия привлечение миротворцев из Китая на своей стороне конфликта. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.

https://1prime.ru/20250215/mirotvortsy-854962872.html

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