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В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине
В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине
Европейские страны, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят "откусить себе кусок пирога" после того, как США заберут себе украинские недра, заявил РИА... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:38+0300
2025-02-26T16:38+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Европейские страны, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят "откусить себе кусок пирога" после того, как США заберут себе украинские недра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "На Западе употребляют термин "миротворцы", когда речь заходит о разделе Украины, ее условном расчленении на зоны влияния. На это и претендуют сейчас Германия, Франция, Великобритания, которые тоже хотят отхватить себе кусок украинского пирога после того, как США заберут себе недра", - сказал Журавлев. Депутат уверен, что европейские войска не будут находиться на линии фронта, а станут охранять какие-либо наиболее ценные объекты, порты, заводы, вокзалы. "И, кроме того, заявления эти мы слышим пока только с западной стороны. Без нашего одобрения ничего на Украине не произойдет, будьте уверены", - отметил он. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Власти Польши несколько раз заявляли, что у Варшавы нет планов отправлять своих военнослужащих на Украину.
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россия, ес
Политика, РОССИЯ, ЕС
16:38 26.02.2025
 
В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине

Журавлев: ЕС, говоря о миротворцах на Украине, хочет "откусить кусок пирога"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Европейские страны, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят "откусить себе кусок пирога" после того, как США заберут себе украинские недра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"На Западе употребляют термин "миротворцы", когда речь заходит о разделе Украины, ее условном расчленении на зоны влияния. На это и претендуют сейчас Германия, Франция, Великобритания, которые тоже хотят отхватить себе кусок украинского пирога после того, как США заберут себе недра", - сказал Журавлев.
Депутат уверен, что европейские войска не будут находиться на линии фронта, а станут охранять какие-либо наиболее ценные объекты, порты, заводы, вокзалы.
"И, кроме того, заявления эти мы слышим пока только с западной стороны. Без нашего одобрения ничего на Украине не произойдет, будьте уверены", - отметил он.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Власти Польши несколько раз заявляли, что у Варшавы нет планов отправлять своих военнослужащих на Украину.
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