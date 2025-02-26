https://1prime.ru/20250226/mirotvortsy-855284397.html

США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп

США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп - 26.02.2025, ПРАЙМ

США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T20:33+0300

2025-02-26T20:33+0300

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политика

дональд трамп

миротворцы

украина

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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины."Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу."Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.

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дональд трамп, миротворцы, украина