https://1prime.ru/20250226/mirotvortsy-855284397.html
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп - 26.02.2025, ПРАЙМ
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T20:33+0300
2025-02-26T20:33+0300
2025-02-26T20:34+0300
политика
дональд трамп
миротворцы
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины."Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу."Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.
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дональд трамп, миротворцы, украина
Политика, Дональд Трамп, миротворцы, УКРАИНА
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп
Трамп: США поддерживают инициативу о размещении миротворцев на Украине
ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины.
"Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу.
В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине
"Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.