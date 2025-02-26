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США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп - 26.02.2025, ПРАЙМ
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США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп - 26.02.2025, ПРАЙМ
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T20:33+0300
2025-02-26T20:34+0300
политика
дональд трамп
миротворцы
украина
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины."Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу."Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.
https://1prime.ru/20250226/mirotvortsy-855278118.html
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дональд трамп, миротворцы, украина
Политика, Дональд Трамп, миротворцы, УКРАИНА
20:33 26.02.2025 (обновлено: 20:34 26.02.2025)
 
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп

Трамп: США поддерживают инициативу о размещении миротворцев на Украине

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМиротворцы из Таджикистана, Армении, Киргизии вылетели в Казахстан
Миротворцы из Таджикистана, Армении, Киргизии вылетели в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины.
"Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
В Госдуме ответили на заявления Запада о миротворцах на Украине
16:38
"Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.
 
ПолитикаДональд ТрампмиротворцыУКРАИНА
 
 
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