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Суд отменил приговор машинисту, врезавшемуся в поезд в Москве

Суд отменил приговор машинисту, врезавшемуся в поезд в Москве - 26.02.2025, ПРАЙМ

Суд отменил приговор машинисту, врезавшемуся в поезд в Москве

Мосгорсуд отменил приговор сотруднику метрополитена, который при перегонке пустого состава врезался в поезд с пассажирами на станции "Печатники", сообщили РИА... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:09+0300

2025-02-26T03:09+0300

2025-02-26T03:09+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд отменил приговор сотруднику метрополитена, который при перегонке пустого состава врезался в поезд с пассажирами на станции "Печатники", сообщили РИА Новости в суде. Инцидент произошел в октябре 2023 года. Согласно материалам дела, сотрудник перегонял пустой поезд, отключил автоматическую систему регулирования скорости, не отреагировал на предупреждение системы и не осуществил экстренное торможение. В итоге наката поезда он сам сломал ногу, а несколько пассажиров второго поезда получили легкие травмы. Ему вменили часть 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта) и суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого, суд признал за метрополитеном право на возмещение ущерба, который следствие оценило в более чем 616 миллионов рублей, а для обеспечения иска арестовал две его квартиры. Машинист обжаловал приговор в Мосгорсуде. Он не оспаривал, что совершил ошибку, но посчитал завышенной сумму ущерба. И суд согласился с его доводами. Выяснилось, что при оценке ущерба эксперты исходили из рыночной стоимости участвовавших в столкновении составов, а не из стоимости их ремонта. При этом, если при аварии не было ни тяжкого вреда здоровью людей, ни крупного ущерба, то ответственность по данной статье УК РФ не наступает. В итоге суд отменил приговор и вернул дело прокурору. Если в итоге выяснится, что стоимость ремонта не превышает миллиона рублей, то дело будет прекращено. Если превышает - снова вернется в суд, но уже с корректной суммой ущерба.

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