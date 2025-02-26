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МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами

МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами - 26.02.2025, ПРАЙМ

МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами

Псевдоброкеры, предлагающие лёгкий пассивный доход, на самом деле являются обычными аферистами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:46+0300

2025-02-26T12:46+0300

2025-02-26T12:46+0300

мошенничество

мвд

россия

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Псевдоброкеры, предлагающие лёгкий пассивный доход, на самом деле являются обычными аферистами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Увидели в интернете предложение о "пассивном заработке"? Не торопитесь принимать его. Псевдоброкеры – популярный способ обмана граждан", - говорится в сообщении. Со слов правоохранителей, жительнице Краснодарского края в мессенджере от неизвестной поступило предложение об инвестициях. Классические обещания высокого дохода и уникальной схемы заработка убедили потерпевшую перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете в прямом смысле этого слова нарисовали впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требовали еще денег. "Как результат – потерянные средства, время и нервы", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250221/moshenniki-855127282.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, россия