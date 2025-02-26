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МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами - 26.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами
МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами - 26.02.2025, ПРАЙМ
МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами
Псевдоброкеры, предлагающие лёгкий пассивный доход, на самом деле являются обычными аферистами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:46+0300
2025-02-26T12:46+0300
мошенничество
мвд
россия
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Псевдоброкеры, предлагающие лёгкий пассивный доход, на самом деле являются обычными аферистами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Увидели в интернете предложение о "пассивном заработке"? Не торопитесь принимать его. Псевдоброкеры – популярный способ обмана граждан", - говорится в сообщении. Со слов правоохранителей, жительнице Краснодарского края в мессенджере от неизвестной поступило предложение об инвестициях. Классические обещания высокого дохода и уникальной схемы заработка убедили потерпевшую перейти на сайт и вложить накопленные средства. Спустя время в личном кабинете в прямом смысле этого слова нарисовали впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требовали еще денег. "Как результат – потерянные средства, время и нервы", - заключили в ведомстве.
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мвд, россия
Мошенничество, МВД, РОССИЯ
12:46 26.02.2025
 
МВД предостерегло от легкого заработка, предлагаемого псевдоброкерами

МВД предостерегло от легкого пассивного дохода, предлагаемого псевдоброкерами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Псевдоброкеры, предлагающие лёгкий пассивный доход, на самом деле являются обычными аферистами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Увидели в интернете предложение о "пассивном заработке"? Не торопитесь принимать его. Псевдоброкеры – популярный способ обмана граждан", - говорится в сообщении.
Со слов правоохранителей, жительнице Краснодарского края в мессенджере от неизвестной поступило предложение об инвестициях. Классические обещания высокого дохода и уникальной схемы заработка убедили потерпевшую перейти на сайт и вложить накопленные средства.
Спустя время в личном кабинете в прямом смысле этого слова нарисовали впечатляющий график роста доходности, но для вывода средств под разными предлогами раз за разом требовали еще денег.
"Как результат – потерянные средства, время и нервы", - заключили в ведомстве.
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