https://1prime.ru/20250226/niderlandy-855280453.html

В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа

В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа

Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T17:52+0300

2025-02-26T17:52+0300

2025-02-26T17:52+0300

политика

нидерланды

европа

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дональд трамп

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ГААГА, 26 фев - ПРАЙМ. Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные отношения с Россией и поддержать инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта."Мы должны серьезно задуматься над тем, что Европа хочет еще больше вовлечь себя в эту бессмысленную и проигрышную войну. В таком случае Нидерланды должны решиться действовать в одиночку. Прекрасная возможность для нашей страны вновь взять на себя ведущую дипломатическую роль... Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией", - призвал депутат, выступая в парламенте. Деккер подчеркнул, что такой шаг поможет остановить бессмысленное кровопролитие на Украине и положительно скажется на экономике Нидерландов.

https://1prime.ru/20250224/niderlandy-855197428.html

нидерланды

европа

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нидерланды, европа, украина, дональд трамп