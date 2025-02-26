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В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа
Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:52+0300
2025-02-26T17:52+0300
2025-02-26T17:52+0300
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ГААГА, 26 фев - ПРАЙМ. Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные отношения с Россией и поддержать инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта."Мы должны серьезно задуматься над тем, что Европа хочет еще больше вовлечь себя в эту бессмысленную и проигрышную войну. В таком случае Нидерланды должны решиться действовать в одиночку. Прекрасная возможность для нашей страны вновь взять на себя ведущую дипломатическую роль... Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией", - призвал депутат, выступая в парламенте. Деккер подчеркнул, что такой шаг поможет остановить бессмысленное кровопролитие на Украине и положительно скажется на экономике Нидерландов.
https://1prime.ru/20250224/niderlandy-855197428.html
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нидерланды, европа, украина, дональд трамп
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дональд Трамп
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа
Деккер: Нидерланды должны нормализовать отношения с Россией и поддержать Трампа
ГААГА, 26 фев - ПРАЙМ. Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные отношения с Россией и поддержать инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
"Мы должны серьезно задуматься над тем, что Европа хочет еще больше вовлечь себя в эту бессмысленную и проигрышную войну. В таком случае Нидерланды должны решиться действовать в одиночку. Прекрасная возможность для нашей страны вновь взять на себя ведущую дипломатическую роль... Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией", - призвал депутат, выступая в парламенте.
Деккер подчеркнул, что такой шаг поможет остановить бессмысленное кровопролитие на Украине и положительно скажется на экономике Нидерландов.
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