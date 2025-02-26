Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250226/niderlandy-855280453.html
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа
Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:52+0300
2025-02-26T17:52+0300
политика
нидерланды
европа
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
ГААГА, 26 фев - ПРАЙМ. Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные отношения с Россией и поддержать инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта."Мы должны серьезно задуматься над тем, что Европа хочет еще больше вовлечь себя в эту бессмысленную и проигрышную войну. В таком случае Нидерланды должны решиться действовать в одиночку. Прекрасная возможность для нашей страны вновь взять на себя ведущую дипломатическую роль... Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией", - призвал депутат, выступая в парламенте. Деккер подчеркнул, что такой шаг поможет остановить бессмысленное кровопролитие на Украине и положительно скажется на экономике Нидерландов.
https://1prime.ru/20250224/niderlandy-855197428.html
нидерланды
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нидерланды, европа, украина, дональд трамп
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дональд Трамп
17:52 26.02.2025
 
В Нидерландах призвали к сближению с Россией и поддержке Трампа

Деккер: Нидерланды должны нормализовать отношения с Россией и поддержать Трампа

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 26 фев - ПРАЙМ. Ральф Деккер, депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" (FvD), обратился к властям страны с призывом восстановить нормальные отношения с Россией и поддержать инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
"Мы должны серьезно задуматься над тем, что Европа хочет еще больше вовлечь себя в эту бессмысленную и проигрышную войну. В таком случае Нидерланды должны решиться действовать в одиночку. Прекрасная возможность для нашей страны вновь взять на себя ведущую дипломатическую роль... Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией", - призвал депутат, выступая в парламенте.
Деккер подчеркнул, что такой шаг поможет остановить бессмысленное кровопролитие на Украине и положительно скажется на экономике Нидерландов.
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Нидерланды наказали около 70 компаний за обход санкций против РФ, пишут СМИ
24 февраля, 12:45
 
ПолитикаНИДЕРЛАНДЫЕВРОПАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала