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Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны
Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны - 26.02.2025, ПРАЙМ
Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны
Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:41+0300
2025-02-26T16:41+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает неприемлемым дальнейшее субсидирование альянса со стороны США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News. Рубио выразил недовольство тем, что многие "богатые страны", особенно в Западной Европе, располагают достаточными ресурсами, но не вкладывают их в обеспечение национальной безопасности.Глава госдепа подчеркнул, что страны тратят на оборону лишь 1-1,5% от своего ВВП, и США не могут продолжать субсидировать это, поскольку это является "нечестным и неустойчивым".
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марк рубио, нато, fox news, вашингтон, сша
Политика, Марк Рубио, НАТО, Fox News, ВАШИНГТОН, США
16:41 26.02.2025
 
Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны

Рубио: страны НАТО сорок лет не тратили средств на оборону

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает неприемлемым дальнейшее субсидирование альянса со стороны США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.
Рубио выразил недовольство тем, что многие "богатые страны", особенно в Западной Европе, располагают достаточными ресурсами, но не вкладывают их в обеспечение национальной безопасности.
Глава госдепа подчеркнул, что страны тратят на оборону лишь 1-1,5% от своего ВВП, и США не могут продолжать субсидировать это, поскольку это является "нечестным и неустойчивым".
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине
Вчера, 07:56
 
ПолитикаМарк РубиоНАТОFox NewsВАШИНГТОНСША
 
 
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