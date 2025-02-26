https://1prime.ru/20250226/oborona-855278248.html
Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны
Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны - 26.02.2025, ПРАЙМ
Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны
Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:41+0300
2025-02-26T16:41+0300
2025-02-26T16:41+0300
политика
марк рубио
нато
fox news
вашингтон
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867711_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_3277ac19311f702c423c14d031bdda52.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает неприемлемым дальнейшее субсидирование альянса со стороны США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News. Рубио выразил недовольство тем, что многие "богатые страны", особенно в Западной Европе, располагают достаточными ресурсами, но не вкладывают их в обеспечение национальной безопасности.Глава госдепа подчеркнул, что страны тратят на оборону лишь 1-1,5% от своего ВВП, и США не могут продолжать субсидировать это, поскольку это является "нечестным и неустойчивым".
https://1prime.ru/20250225/rubio-855222732.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867711_43:0:1688:1234_1920x0_80_0_0_13cd0dd76d6733abb9e03fbb65d433d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк рубио, нато, fox news, вашингтон, сша
Политика, Марк Рубио, НАТО, Fox News, ВАШИНГТОН, США
Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны
Рубио: страны НАТО сорок лет не тратили средств на оборону
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает неприемлемым дальнейшее субсидирование альянса со стороны США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.
Рубио выразил недовольство тем, что многие "богатые страны", особенно в Западной Европе, располагают достаточными ресурсами, но не вкладывают их в обеспечение национальной безопасности.
Глава госдепа подчеркнул, что страны тратят на оборону лишь 1-1,5% от своего ВВП, и США не могут продолжать субсидировать это, поскольку это является "нечестным и неустойчивым".
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине