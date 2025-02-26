https://1prime.ru/20250226/oborona-855278248.html

Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны

Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны - 26.02.2025, ПРАЙМ

Рубио раскритиковал страны НАТО за недофинансирование обороны

Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:41+0300

2025-02-26T16:41+0300

2025-02-26T16:41+0300

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ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые члены НАТО практически не имеют собственных вооруженных сил и на протяжении четырех десятилетий не выделяли достаточных средств на оборону, что делает неприемлемым дальнейшее субсидирование альянса со стороны США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News. Рубио выразил недовольство тем, что многие "богатые страны", особенно в Западной Европе, располагают достаточными ресурсами, но не вкладывают их в обеспечение национальной безопасности.Глава госдепа подчеркнул, что страны тратят на оборону лишь 1-1,5% от своего ВВП, и США не могут продолжать субсидировать это, поскольку это является "нечестным и неустойчивым".

https://1prime.ru/20250225/rubio-855222732.html

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марк рубио, нато, fox news, вашингтон, сша