https://1prime.ru/20250226/obostrenie-855277608.html

"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует

"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует - 26.02.2025, ПРАЙМ

"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует

Договориться о долгосрочном прочном мире на Украине будет очень сложно, и в будущем вполне возможно новое обострение отношений между Российской Федерацией и... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:26+0300

2025-02-26T16:26+0300

2025-02-26T16:27+0300

политика

запад

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экспертное мнение

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Договориться о долгосрочном прочном мире на Украине будет очень сложно, и в будущем вполне возможно новое обострение отношений между Российской Федерацией и Западом. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя вопрос об ожиданиях на четвертый год специальной военной операции.Украина, по его оценкам, исчерпала свои возможности еще в прошлом году, при этом Соединенные Штаты воевать могут, но не хотят - даже в формате прокси-войны, а европейцы, наоборот, воевать хотят, но не могут, поскольку им просто нечем.При этом Запад, как считает Ищенко, хочет добиться урегулирования украинского конфликта на условиях статус-кво, что стало бы поражение для Российской Федерации - она бы не решила ни одной из заявленных в начале СВО целей. Поэтому Россия призывает договариваться по всему кругу глобальных вопросов, но это - поражение для Запад, поскольку "он начинал войну на Украине именно, чтобы не договариваться". "Если предмет торга — Украина, то поражение Запада не зафиксировано и проиграет только Киев, а глобальное противостояние продолжается, - считает политолог. - Если предмет торга — устройство "прекрасного нового мира", то проиграл Запад, который воевал за свою гегемонию, но вынужден согласиться с ее ликвидацией".Таким образом, договориться о прочном, устойчивом мире на Украине "будет крайне сложно, и в перспективе возможно новое обострение отношений между нами и Западом", утверждает Ищенков. "Киев потому и не капитулирует, что надеется продержаться до этого обострения и вновь стать для Запада главной площадкой прокси-войны с Россией. Но, судя по всему, Запад настроен Украину сдать (конечно, на выгодных для себя условиях) и найти более дешевую и эффективную площадку для конфронтации", - заключил политолог.

https://1prime.ru/20250212/mid-854870920.html

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запад, украина, экспертное мнение