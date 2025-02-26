Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250226/obostrenie-855277608.html
"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует
"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует
Договориться о долгосрочном прочном мире на Украине будет очень сложно, и в будущем вполне возможно новое обострение отношений между Российской Федерацией и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:26+0300
2025-02-26T16:27+0300
политика
запад
украина
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Договориться о долгосрочном прочном мире на Украине будет очень сложно, и в будущем вполне возможно новое обострение отношений между Российской Федерацией и Западом. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя вопрос об ожиданиях на четвертый год специальной военной операции.Украина, по его оценкам, исчерпала свои возможности еще в прошлом году, при этом Соединенные Штаты воевать могут, но не хотят - даже в формате прокси-войны, а европейцы, наоборот, воевать хотят, но не могут, поскольку им просто нечем.При этом Запад, как считает Ищенко, хочет добиться урегулирования украинского конфликта на условиях статус-кво, что стало бы поражение для Российской Федерации - она бы не решила ни одной из заявленных в начале СВО целей. Поэтому Россия призывает договариваться по всему кругу глобальных вопросов, но это - поражение для Запад, поскольку "он начинал войну на Украине именно, чтобы не договариваться". "Если предмет торга — Украина, то поражение Запада не зафиксировано и проиграет только Киев, а глобальное противостояние продолжается, - считает политолог. - Если предмет торга — устройство "прекрасного нового мира", то проиграл Запад, который воевал за свою гегемонию, но вынужден согласиться с ее ликвидацией".Таким образом, договориться о прочном, устойчивом мире на Украине "будет крайне сложно, и в перспективе возможно новое обострение отношений между нами и Западом", утверждает Ищенков. "Киев потому и не капитулирует, что надеется продержаться до этого обострения и вновь стать для Запада главной площадкой прокси-войны с Россией. Но, судя по всему, Запад настроен Украину сдать (конечно, на выгодных для себя условиях) и найти более дешевую и эффективную площадку для конфронтации", - заключил политолог.
https://1prime.ru/20250212/mid-854870920.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, экспертное мнение
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, экспертное мнение
16:26 26.02.2025 (обновлено: 16:27 26.02.2025)
 
"Новое обострение с Западом". Эксперт объяснил, почему Киев не капитулирует

Ищенко: в перспективе возможно новое обострение между Россией и Западом

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Договориться о долгосрочном прочном мире на Украине будет очень сложно, и в будущем вполне возможно новое обострение отношений между Российской Федерацией и Западом. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя вопрос об ожиданиях на четвертый год специальной военной операции.
Украина, по его оценкам, исчерпала свои возможности еще в прошлом году, при этом Соединенные Штаты воевать могут, но не хотят - даже в формате прокси-войны, а европейцы, наоборот, воевать хотят, но не могут, поскольку им просто нечем.
При этом Запад, как считает Ищенко, хочет добиться урегулирования украинского конфликта на условиях статус-кво, что стало бы поражение для Российской Федерации - она бы не решила ни одной из заявленных в начале СВО целей. Поэтому Россия призывает договариваться по всему кругу глобальных вопросов, но это - поражение для Запад, поскольку "он начинал войну на Украине именно, чтобы не договариваться".
"Если предмет торга — Украина, то поражение Запада не зафиксировано и проиграет только Киев, а глобальное противостояние продолжается, - считает политолог. - Если предмет торга — устройство "прекрасного нового мира", то проиграл Запад, который воевал за свою гегемонию, но вынужден согласиться с ее ликвидацией".
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Захарова назвала истинную цель Киева и Запада на Украине
12 февраля, 11:17
Таким образом, договориться о прочном, устойчивом мире на Украине "будет крайне сложно, и в перспективе возможно новое обострение отношений между нами и Западом", утверждает Ищенков.
"Киев потому и не капитулирует, что надеется продержаться до этого обострения и вновь стать для Запада главной площадкой прокси-войны с Россией. Но, судя по всему, Запад настроен Украину сдать (конечно, на выгодных для себя условиях) и найти более дешевую и эффективную площадку для конфронтации", - заключил политолог.
 
ПолитикаЗАПАДУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала