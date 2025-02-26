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Опрос показал, сколько россиян еще не знают о самозапрете на кредиты
Опрос показал, сколько россиян еще не знают о самозапрете на кредиты - 26.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян еще не знают о самозапрете на кредиты
Больше половины опрошенных (61%) еще не знают про механизм самозапрета на кредиты, сообщается в исследовании микрофинансовой компании (МФК) "Саммит", которое... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T06:07+0300
2025-02-26T06:07+0300
2025-02-26T06:07+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Больше половины опрошенных (61%) еще не знают про механизм самозапрета на кредиты, сообщается в исследовании микрофинансовой компании (МФК) "Саммит", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
В России с 1 марта вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. С марта соответствующее заявление можно будет подать через портал госуслуг, а после настройки автоматизированной информсистемы (предполагается не позднее 1 сентября) – через многофункциональные центры (МФЦ).
"По результатам опроса, знают про самозапрет 39% респондентов. Тогда как 61% отметили, что не понимают что это и узнали о такой возможности от нас", - говорится в исследовании.
При этом 60% (включая тех, кто узнал о самозапрете во время опроса) опрошенных планируют воспользоваться такой возможностью, 24% не собираются пробовать, а еще 16% пока не приняли решение.
Среди тех, кто собирается воспользоваться самозапретом, 40% от общего количества уверены, что эта норма сможет защитить их от мошенников, еще 20% настроены более скептически, но готовы попробовать. Среди тех, кто самозапрет устанавливать не планирует, 17% из общего числа опрошенных респондентов считают, что это неудобно, а еще 7% уверены, что это не поможет, отмечается в исследовании.
Исследование проводилось ранее в феврале. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи потребителей финансовых услуг, проживающих на территории РФ.
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финансы, банки, рф
Экономика, Финансы, Банки, РФ
Опрос показал, сколько россиян еще не знают о самозапрете на кредиты
"Саммит": 61% россиян еще не знают о самозапрете на кредиты
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Больше половины опрошенных (61%) еще не знают про механизм самозапрета на кредиты, сообщается в исследовании микрофинансовой компании (МФК) "Саммит", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
В России с 1 марта вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. С марта соответствующее заявление можно будет подать через портал госуслуг, а после настройки автоматизированной информсистемы (предполагается не позднее 1 сентября) – через многофункциональные центры (МФЦ).
"По результатам опроса, знают про самозапрет 39% респондентов. Тогда как 61% отметили, что не понимают что это и узнали о такой возможности от нас", - говорится в исследовании.
При этом 60% (включая тех, кто узнал о самозапрете во время опроса) опрошенных планируют воспользоваться такой возможностью, 24% не собираются пробовать, а еще 16% пока не приняли решение.
Среди тех, кто собирается воспользоваться самозапретом, 40% от общего количества уверены, что эта норма сможет защитить их от мошенников, еще 20% настроены более скептически, но готовы попробовать. Среди тех, кто самозапрет устанавливать не планирует, 17% из общего числа опрошенных респондентов считают, что это неудобно, а еще 7% уверены, что это не поможет, отмечается в исследовании.
Исследование проводилось ранее в феврале. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи потребителей финансовых услуг, проживающих на территории РФ.