Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250226/otkljuchenie-855256595.html
Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс
Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс - 26.02.2025, ПРАЙМ
Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс
Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс на улицах Сантьяго, сообщил РИА Новости житель столичного района Провиденсия Хуан Перес Монтаньес. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T03:15+0300
2025-02-26T03:15+0300
энергетика
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855256595.jpg?1740528934
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - ПРАЙМ. Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс на улицах Сантьяго, сообщил РИА Новости житель столичного района Провиденсия Хуан Перес Монтаньес. "С трех часов дня (по местному времени) ситуация не улучшается. На улице Сантьяго коллапс, люди предпочитают добираться до дома пешком, а не на общественном транспорте", - рассказал он агентству. Вызвать такси сложно - приложения не грузятся из-за проблем со связью. "Светофоры отказали, слышны частые звуки сирен, но надежда на скорый ремонт электроснабжения остается", - добавил Перес Монтаньес. В настоящее время в Сантьяго почти стемнело. "Но во всем происходящем лучше всегда находить и что-то положительное. Я, например, собираюсь сейчас ужинать при свечах. Очень даже романтично", - с улыбкой отметил собеседник агентства. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика
Энергетика, Мировая экономика
03:15 26.02.2025
 
Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс

Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс на улицах Сантьяго

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - ПРАЙМ. Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс на улицах Сантьяго, сообщил РИА Новости житель столичного района Провиденсия Хуан Перес Монтаньес.
"С трех часов дня (по местному времени) ситуация не улучшается. На улице Сантьяго коллапс, люди предпочитают добираться до дома пешком, а не на общественном транспорте", - рассказал он агентству.
Вызвать такси сложно - приложения не грузятся из-за проблем со связью.
"Светофоры отказали, слышны частые звуки сирен, но надежда на скорый ремонт электроснабжения остается", - добавил Перес Монтаньес.
В настоящее время в Сантьяго почти стемнело.
"Но во всем происходящем лучше всегда находить и что-то положительное. Я, например, собираюсь сейчас ужинать при свечах. Очень даже романтично", - с улыбкой отметил собеседник агентства.
Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена.
 
ЭнергетикаМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала