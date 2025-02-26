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Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс

Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс - 26.02.2025, ПРАЙМ

Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс

Расширен третий абзац. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:18+0300

2025-02-26T03:18+0300

2025-02-26T03:18+0300

энергетика

мировая экономика

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Расширен третий абзац. БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвало коллапс на улицах Сантьяго, сообщил РИА Новости житель столичного района Провиденсия Хуан Перес Монтаньес. "С трех часов дня (по местному времени) ситуация не улучшается. На улице Сантьяго коллапс, люди предпочитают добираться до дома пешком, а не на общественном транспорте", - рассказал он агентству. По его словам, вызвать такси сложно - приложения не грузятся из-за проблем со связью. "Светофоры отказали, слышны частые звуки сирен, но надежда на скорый ремонт электроснабжения остается", - добавил Перес Монтаньес. В настоящее время в Сантьяго почти стемнело. "Но во всем происходящем лучше всегда находить и что-то положительное. Я, например, собираюсь сейчас ужинать при свечах. Очень даже романтично", - с улыбкой отметил собеседник агентства. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник в районе 15.00 (21.00 мск). По наблюдениям корреспондента РИА Новости, наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика