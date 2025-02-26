https://1prime.ru/20250226/palata-855269780.html
Счетная палата доложит Путину итоги аудита нацпроектов за шесть лет
Счетная палата доложит Путину итоги аудита нацпроектов за шесть лет - 26.02.2025, ПРАЙМ
Счетная палата доложит Путину итоги аудита нацпроектов за шесть лет
Счетная палата России в апреле-мае текущего года доложит президенту Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:58+0300
2025-02-26T12:58+0300
2025-02-26T12:58+0300
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россия
финансы
счетная палата
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Счетная палата России в апреле-мае текущего года доложит президенту Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период, сообщила заместитель председателя ведомства Галина Изотова. "В плане Счетной палаты на 2025 год более 100 мероприятий, которые определены как задачи президентом и парламентом. Мы делаем аудит национальных проектов, докладывать будем президенту буквально в апреле-мае текущего года, аудит национальных проектов за прошедший шестилетний период", - сказала она на пресс-конференции, посвященной тенденциям и перспективам развития государственного аудита, как одного из видов независимого финансового контроля. Как подчеркнула Изотова, итоги этой работы лягут в основу предложений и президенту, и парламенту о том, что можно усовершенствовать в управлении новыми национальными и федеральными проектами. Президент России в конце декабря прошлого года поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах, направить рекомендации в кабмин. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2025 года.
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россия, финансы, счетная палата, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Счетная палата, Владимир Путин
Счетная палата доложит Путину итоги аудита нацпроектов за шесть лет
Счетная палата в апреле-мае доложит Путину итоги аудита нацпроектов за шесть лет
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Счетная палата России в апреле-мае текущего года доложит президенту Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период, сообщила заместитель председателя ведомства Галина Изотова.
"В плане Счетной палаты на 2025 год более 100 мероприятий, которые определены как задачи президентом и парламентом. Мы делаем аудит национальных проектов, докладывать будем президенту буквально в апреле-мае текущего года, аудит национальных проектов за прошедший шестилетний период", - сказала она на пресс-конференции, посвященной тенденциям и перспективам развития государственного аудита, как одного из видов независимого финансового контроля.
Как подчеркнула Изотова, итоги этой работы лягут в основу предложений и президенту, и парламенту о том, что можно усовершенствовать в управлении новыми национальными и федеральными проектами.
Президент России в конце декабря прошлого года поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах, направить рекомендации в кабмин. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2025 года.
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП