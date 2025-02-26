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Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии
Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии - 26.02.2025, ПРАЙМ
Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии
Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициальной занятости, предупредил доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с изданием "Газета.Ru". | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:01+0300
2025-02-26T09:01+0300
экономика
россия
пенсии
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициальной занятости, предупредил доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с изданием "Газета.Ru"."Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа", - заметил собеседник издания.По словам экономиста, подобная ошибка может привести не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста.Кроме того, последствиями такой работы будут позже выход на пенсию на пять лет и потеря около 796 704 рублей за этот период. Он также назвал другие ошибки в планировании пенсии, включая отказ от накоплений на собственную пенсию и ошибочную оценку продолжительности жизни.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
09:01 26.02.2025
 
Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии

Экономист Балынин: неофициальная работа может лишить россиян пенсии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россияне могут лишиться пенсии из-за неофициальной занятости, предупредил доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с изданием "Газета.Ru".
"Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа", - заметил собеседник издания.
По словам экономиста, подобная ошибка может привести не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста.
Кроме того, последствиями такой работы будут позже выход на пенсию на пять лет и потеря около 796 704 рублей за этот период. Он также назвал другие ошибки в планировании пенсии, включая отказ от накоплений на собственную пенсию и ошибочную оценку продолжительности жизни.
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