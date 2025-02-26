https://1prime.ru/20250226/peskov-855268543.html
Песков подтвердил желание России сотрудничать с США в области экономики
Песков подтвердил желание России сотрудничать с США в области экономики - 26.02.2025, ПРАЙМ
Песков подтвердил желание России сотрудничать с США в области экономики
Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономических проектов, реализуемых совместно с Соединенными Штатами в различных секторах. Об этом сообщил... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:24+0300
2025-02-26T12:24+0300
2025-02-26T12:31+0300
политика
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономических проектов, реализуемых совместно с Соединенными Штатами в различных секторах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно сохраняем заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества в самых различных областях", - ответил он журналистам.
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дмитрий песков, рф, сша
Политика, Дмитрий Песков, РФ, США
Песков подтвердил желание России сотрудничать с США в области экономики
Песков: Россия заинтересована в проектах экономического сотрудничества с США
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономических проектов, реализуемых совместно с Соединенными Штатами в различных секторах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно сохраняем заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества в самых различных областях", - ответил он журналистам.
Россия и США настроены на деловое сотрудничество, заявил Дмитриев