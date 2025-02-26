https://1prime.ru/20250226/peskov-855268543.html

Песков подтвердил желание России сотрудничать с США в области экономики

Песков подтвердил желание России сотрудничать с США в области экономики - 26.02.2025, ПРАЙМ

Песков подтвердил желание России сотрудничать с США в области экономики

Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономических проектов, реализуемых совместно с Соединенными Штатами в различных секторах. Об этом сообщил... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:24+0300

2025-02-26T12:24+0300

2025-02-26T12:31+0300

политика

дмитрий песков

рф

сша

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономических проектов, реализуемых совместно с Соединенными Штатами в различных секторах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно сохраняем заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества в самых различных областях", - ответил он журналистам.

https://1prime.ru/20250226/sotrudnichestvo-855261550.html

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дмитрий песков, рф, сша