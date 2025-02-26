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Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию - 26.02.2025, ПРАЙМ
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T07:51+0300
2025-02-26T07:51+0300
бизнес
экономика
россия
рф
запад
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Полагаю, вернуться (в Россию - ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", - сказал политик в разговоре с агентством. Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.  
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бизнес, россия, рф, запад, москва, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин
07:51 26.02.2025
 
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию

Немецкий политик Нимайер: инженерные компании из Германии хотят вернуться в Россию

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Полагаю, вернуться (в Россию - ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", - сказал политик в разговоре с агентством.
Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФЗАПАДМОСКВАВладимир Путин
 
 
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