https://1prime.ru/20250226/politik-855260289.html
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию - 26.02.2025, ПРАЙМ
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T07:51+0300
2025-02-26T07:51+0300
2025-02-26T07:51+0300
бизнес
экономика
россия
рф
запад
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855260289.jpg?1740545461
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Полагаю, вернуться (в Россию - ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", - сказал политик в разговоре с агентством.
Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, запад, москва, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Немецкий политик Нимайер: инженерные компании из Германии хотят вернуться в Россию
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Полагаю, вернуться (в Россию - ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", - сказал политик в разговоре с агентством.
Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.