https://1prime.ru/20250226/polsha-855253845.html
Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink
Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink - 26.02.2025, ПРАЙМ
Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink
Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T00:26+0300
2025-02-26T00:26+0300
2025-02-26T00:26+0300
технологии
экономика
украина
польша
польша
сергей лавров
нато
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855253845.jpg?1740518799
ВАРШАВА, 26 фев - ПРАЙМ. Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Галковский.
"Мы заказываем пять тысяч (комплектов - ред.) Starlink. Они уже частично оплачены и будут отправлены на Украину", - сказал Галковский.
Он уточнил, что подчеркнул, что Starlink прибудут на Украину "в ближайшие недели или месяцы".
По данным польского министра, в настоящее время на Украине работают 25 тысяч комплектов Starlink.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
польша
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, польша, польша, сергей лавров, нато, мид рф, мид
Технологии, Экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Польша, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, МИД
Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink
Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов спутникового интернета Starlink
ВАРШАВА, 26 фев - ПРАЙМ. Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Галковский.
"Мы заказываем пять тысяч (комплектов - ред.) Starlink. Они уже частично оплачены и будут отправлены на Украину", - сказал Галковский.
Он уточнил, что подчеркнул, что Starlink прибудут на Украину "в ближайшие недели или месяцы".
По данным польского министра, в настоящее время на Украине работают 25 тысяч комплектов Starlink.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.