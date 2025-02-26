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Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink

Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink - 26.02.2025, ПРАЙМ

Польша закупит и отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink

Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:26+0300

2025-02-26T00:26+0300

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ВАРШАВА, 26 фев - ПРАЙМ. Польша закупит и отправит на Украину 5 тысяч комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Галковский. "Мы заказываем пять тысяч (комплектов - ред.) Starlink. Они уже частично оплачены и будут отправлены на Украину", - сказал Галковский. Он уточнил, что подчеркнул, что Starlink прибудут на Украину "в ближайшие недели или месяцы". По данным польского министра, в настоящее время на Украине работают 25 тысяч комплектов Starlink. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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