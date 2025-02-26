https://1prime.ru/20250226/poryadok-855270280.html

Минск и Москва согласовали порядок принятия решения об использовании ТЯО

Минск и Москва согласовали порядок принятия решения об использовании ТЯО - 26.02.2025, ПРАЙМ

Минск и Москва согласовали порядок принятия решения об использовании ТЯО

Порядок принятия решения об использовании размещенного в Белоруссии российского тактического ядерного оружия определен и согласован Минском и Москвой, заявил в... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:22+0300

2025-02-26T13:22+0300

2025-02-26T13:22+0300

вооружения

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МИНСК, 26 фев – ПРАЙМ. Порядок принятия решения об использовании размещенного в Белоруссии российского тактического ядерного оружия определен и согласован Минском и Москвой, заявил в среду замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич. "Договор (белорусско-российский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства - ред.) закрепляет возможность использования ядерного оружия России для защиты Республики Беларусь в случаях и ситуациях, аналогичных применяемым российской стороной для защиты своих собственных интересов. Эта возможность является важнейшей дополнительной гарантией безопасности Беларуси, это эксклюзивная гарантия безопасности для членов Союзного государства, подчеркивающая значение этого межгосударственного образования в военной сфере", - сказал Амбразевич в среду в белорусском парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора. Замминистра подчеркнул, что договором предусмотрено применение ядерного оружия в ответ на применение такого оружия или других видов оружия массового поражения против любой из сторон документа, а также на агрессию с применением любого оружия, когда создается критическая угроза суверенитету и территориальной целостности. Он заявил, что "договор однозначно и понятно определяет порядок реализации гарантий безопасности и обращения к конкретным мерам содействия со стороны союзника, закрепляя принцип суверенного и независимого волеизъявления стороной, затронутой угрозой посягательства или актом агрессии, просьбы о помощи". "Любые меры и действия запрашиваемого союзника осуществляются в ответ на официальное обращение заинтересованной стороны и по согласованию между главами государств", - отметил Амбразевич. "Общий принцип использования любых мер и действий соответственно видам вооружения для защиты интересов Союзного государства по просьбе другой, затронутой агрессией стороны, - это согласование перечня таких действий после соответствующего официального обращения при прямой вовлеченности глав государств в эту процедуру. Тематика размещенного на территории Беларуси российского ядерного вооружения также упомянута в договоре. Речь о том, что решение об использовании такого ядерного оружия для защиты Беларуси принимается в порядке, согласованном сторонами. По информации, которая имеется в МИД, министерство обороны этот порядок с соответствующими ведомствами Российской Федерации определило, он согласован сторонами", - отметил Амбразевич.

https://1prime.ru/20250226/sovfed-855264311.html

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мид, белоруссия, россия