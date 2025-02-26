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США введут пошлины 25% на товары из Евросоюза

США введут пошлины 25% на товары из Евросоюза - 26.02.2025, ПРАЙМ

США введут пошлины 25% на товары из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T20:54+0300

2025-02-26T20:54+0300

2025-02-26T20:54+0300

экономика

дональд трамп

пошлины

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. "Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров. Трамп отметил, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. "Европейский союз – это другой случай, нежели Канада, потому что они действительно воспользовались нами по-другому. Они не принимают наши автомобили", – сказал он. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США. "Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент", – подчеркнул Трамп.

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дональд трамп, пошлины, евросоюз