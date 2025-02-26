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Посол России в Панаме рассказал о студенческих обменах
Посол России в Панаме рассказал о студенческих обменах - 26.02.2025, ПРАЙМ
Посол России в Панаме рассказал о студенческих обменах
Студенческие обмены являются одним из важных направлений сотрудничества РФ и Панамы - стипендии на обучение в России пользуются большой популярностью, своих... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T05:16+0300
2025-02-26T05:16+0300
2025-02-26T05:16+0300
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ПАНАМА, 26 фев - ПРАЙМ. Студенческие обмены являются одним из важных направлений сотрудничества РФ и Панамы - стипендии на обучение в России пользуются большой популярностью, своих детей оттуда отправляют на учебу и высокопоставленные чиновники, что является хорошим показателем, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Панаме Константин Гаврилов.
"В основном, взаимодействие идет по линии студенческих обменов, а именно – обучения панамцев в наших вузах по квоте Правительства России. Отечественное образование пользуется здесь популярностью (...) Некоторые высокопоставленные сотрудники панамских министерств и служб тоже своих детей направляют учиться в Россию, это хороший показатель", - сказал Гаврилов.
По словам дипломата, панамцев в России привлекают качество образования, условия быта, безопасность, дешевизна и качество жизни.
"Единственное препятствие - очень дорогие авиабилеты, но мы рассчитываем, что скоро в Панаме будут обсуждать законопроект, согласно которому местное правительство возьмет на себя транспортные расходы сограждан, получивших стипендии от иностранных государств. В случае принятия этого закона поток кандидатов на обучение в нашей стране заметно возрастает", - добавил Гаврилов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
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россия, общество , панама, рф
РОССИЯ, Экономика, Общество , ПАНАМА, РФ
Посол России в Панаме рассказал о студенческих обменах
Посол Гаврилов: стипендии на обучение в России пользуются большой популярностью
ПАНАМА, 26 фев - ПРАЙМ. Студенческие обмены являются одним из важных направлений сотрудничества РФ и Панамы - стипендии на обучение в России пользуются большой популярностью, своих детей оттуда отправляют на учебу и высокопоставленные чиновники, что является хорошим показателем, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Панаме Константин Гаврилов.
"В основном, взаимодействие идет по линии студенческих обменов, а именно – обучения панамцев в наших вузах по квоте Правительства России. Отечественное образование пользуется здесь популярностью (...) Некоторые высокопоставленные сотрудники панамских министерств и служб тоже своих детей направляют учиться в Россию, это хороший показатель", - сказал Гаврилов.
По словам дипломата, панамцев в России привлекают качество образования, условия быта, безопасность, дешевизна и качество жизни.
"Единственное препятствие - очень дорогие авиабилеты, но мы рассчитываем, что скоро в Панаме будут обсуждать законопроект, согласно которому местное правительство возьмет на себя транспортные расходы сограждан, получивших стипендии от иностранных государств. В случае принятия этого закона поток кандидатов на обучение в нашей стране заметно возрастает", - добавил Гаврилов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.