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Президент Колумбии обвинил Зеленского в манипулировании европейцами - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Президент Колумбии обвинил Зеленского в манипулировании европейцами
Президент Колумбии обвинил Зеленского в манипулировании европейцами - 26.02.2025, ПРАЙМ
Президент Колумбии обвинил Зеленского в манипулировании европейцами
Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам - с таким мнением выступил президент Колумбии Густаво Петро,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T06:13+0300
2025-02-26T06:13+0300
экономика
мировая экономика
газ
украина
сша
киев
владимир зеленский
financial times
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МЕХИКО, 26 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам - с таким мнением выступил президент Колумбии Густаво Петро, назвав соглашение Украины и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов "глупостью Зеленского". "Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!", - написал Петро в своем блоге в Х, комментируя сообщение о сделке между Украиной и США. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
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мировая экономика, газ, украина, сша, киев, владимир зеленский, financial times
Экономика, Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Financial Times
06:13 26.02.2025
 
Президент Колумбии обвинил Зеленского в манипулировании европейцами

Президент Колумбии Петро: Зеленский позволил себе манипулировать европейцами

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МЕХИКО, 26 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам - с таким мнением выступил президент Колумбии Густаво Петро, назвав соглашение Украины и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов "глупостью Зеленского".
"Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!", - написал Петро в своем блоге в Х, комментируя сообщение о сделке между Украиной и США.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
 
ЭкономикаМировая экономикаГазУКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийFinancial Times
 
 
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