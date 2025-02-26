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Продажи жилья в России в 2025 году могут снизиться на 20%

Продажи жилья в России в 2025 году могут снизиться на 20% - 26.02.2025, ПРАЙМ

Продажи жилья в России в 2025 году могут снизиться на 20%

Продажи жилой недвижимости в России в 2025 году могут снизиться на 20% в денежном выражении по сравнению с 2024 годом при отсутствии изменений в части ипотечных | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:17+0300

2025-02-26T00:17+0300

2025-02-26T00:17+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Продажи жилой недвижимости в России в 2025 году могут снизиться на 20% в денежном выражении по сравнению с 2024 годом при отсутствии изменений в части ипотечных программ с господдержкой и сохранении высокой ключевой ставки, следует из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). "В сценарии, предусматривающем сохранение высокой ключевой ставки и отсутствие изменений в части ипотечных программ с господдержкой, сокращение продаж девелоперов за 2025 год в денежном выражении может составить до 20% относительно уровней 2024 года. При этом … макроэкономическая ситуация и состояние отрасли остаются нестабильными, что значительно усложняет процесс прогнозирования будущих продаж", - сказано в сообщении. АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости на фоне отмены массовой льготной ипотеки летом прошлого года. Застройщики, по мнению экспертов, также не склонны продавать объекты с ощутимым дисконтом, поскольку им удалось создать значительный буфер абсорбции рисков в условиях высокого спроса. Помимо этого, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы приводят к увеличению себестоимости строительства. "В сложившихся условиях девелоперские компании склонны занимать выжидательную позицию и придерживать готовые объекты. Особенно это касается проектов, по которым средства на эскроу-счетах полностью покрывают проектный долг. С начала 2023 года доля нераспроданных площадей находится в диапазоне 43–45% и, по данным на конец 2024 года, агентство не наблюдает заметного роста", - указывает АКРА. Эксперты также полагают, что введение новых мер поддержки в сфере ипотечного кредитования более вероятно, чем значительное снижение цен. Кроме того, агентство не ожидает существенного ухудшения кредитного качества эмитентов отрасли жилищного строительства в краткосрочной перспективе. При этом серьезным риском для компаний сектора АКРА считает резкое снижение спроса при сохранении высоких темпов строительства. В такой ситуации девелоперы столкнутся с высокими затратами на обслуживание проектных долгов из-за низкой заполняемости эскроу-счетов. "В конечном счете это может привести к снижению маржинальности вплоть до отрицательных значений. Однако реализация данного сценария выглядит маловероятной. Резкого падения распроданности относительно строительной готовности по проектам девелоперов с плановыми сроками ввода в период с 2025 по 2026 год не наблюдается, однако некоторое нарушение баланса между распроданностью и строительной готовностью уже прослеживается", - указали эксперты. В случае сохранения устойчивой тенденции снижения спроса АКРА ожидает сокращение предложения недвижимости начиная с 2027 года.

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недвижимость, бизнес, москва, акра