Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250226/proekt-855280193.html
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:40+0300
2025-02-26T17:40+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://1prime.ru/20250222/brendy-855157895.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
17:40 26.02.2025
 
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ

В ГД внесут проект о запрете возврата в РФ компаниям, которые финансировали ВСУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
Решетников предупредил, что требования к западным брендам в РФ изменятся
22 февраля, 12:02
 
РОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала