https://1prime.ru/20250226/proekt-855280193.html
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:40+0300
2025-02-26T17:40+0300
2025-02-26T17:40+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
https://1prime.ru/20250222/brendy-855157895.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума
В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ
В ГД внесут проект о запрете возврата в РФ компаниям, которые финансировали ВСУ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Решетников предупредил, что требования к западным брендам в РФ изменятся