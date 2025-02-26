https://1prime.ru/20250226/proekt-855280193.html

В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ

В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ - 26.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о запрете возврата компаниям, которые финансировали ВСУ

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T17:40+0300

2025-02-26T17:40+0300

2025-02-26T17:40+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ, вести деятельность на территории России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://1prime.ru/20250222/brendy-855157895.html

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россия, госдума