Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/proizvodstvo-855279623.html
Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом
Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом - 26.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом
Российским предпринимателям необходимо перейти на новый уровень сотрудничества с Вьетнамом, сместив акцент с простой торговли на локализацию производств в этой... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:26+0300
2025-02-26T17:26+0300
экономика
бизнес
вьетнам
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российским предпринимателям необходимо перейти на новый уровень сотрудничества с Вьетнамом, сместив акцент с простой торговли на локализацию производств в этой стране, где созданы благоприятные условия для этого. Об этом заявил РИА Новости торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. "Хотя товарооборот между нашими странами вырос за последний год, он по-прежнему неоправданно низок. Это 4,6 миллиарда долларов, что составляет меньше 1% от общего товарооборота Вьетнама с внешним миром", - сказал он в кулуарах круглого стола по торгово-экономическому партнерству России и Вьетнама, организованному Ассоциацией экспортеров и импортеров. По мнению советника, необходимо вывести торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами на более высокий уровень. Он подчеркнул, что российским компаниям стоит перейти от простой торговли товарами, такими как древесина, машиностроительная продукция и продукция АПК, к организации собственных производств на территории Вьетнама.Зыонг Хоанг Минь предложил следующую схему локализации: российская компания сначала представляет свою продукцию на вьетнамском рынке, открыв склад и изучив спрос. Если продукция окажется востребованной, можно приступать к локализации производства, что, по словам советника, легко осуществить в соответствии с местным законодательством."Далее, используя Вьетнам как плацдарм, российской компании можно торговать изготовляемой ею в стране продукцией не только внутри Вьетнама, но и в более чем 60 государствах мира, с которыми у Ханоя подписаны соглашения о свободной торговле", - заключил советник.
https://1prime.ru/20250215/vetnam-854953736.html
вьетнам
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_85:0:906:616_1920x0_80_0_0_07acc42ea06e2d8cbf5e7af9fee0c60c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, вьетнам, рф
Экономика, Бизнес, ВЬЕТНАМ, РФ
17:26 26.02.2025
 
Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом

Зыонг Хоанг Минь: бизнесу РФ необходимо локализовать свои производства во Вьетнаме

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© flickr.com / manschu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российским предпринимателям необходимо перейти на новый уровень сотрудничества с Вьетнамом, сместив акцент с простой торговли на локализацию производств в этой стране, где созданы благоприятные условия для этого. Об этом заявил РИА Новости торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь.
"Хотя товарооборот между нашими странами вырос за последний год, он по-прежнему неоправданно низок. Это 4,6 миллиарда долларов, что составляет меньше 1% от общего товарооборота Вьетнама с внешним миром", - сказал он в кулуарах круглого стола по торгово-экономическому партнерству России и Вьетнама, организованному Ассоциацией экспортеров и импортеров.
По мнению советника, необходимо вывести торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами на более высокий уровень. Он подчеркнул, что российским компаниям стоит перейти от простой торговли товарами, такими как древесина, машиностроительная продукция и продукция АПК, к организации собственных производств на территории Вьетнама.
Зыонг Хоанг Минь предложил следующую схему локализации: российская компания сначала представляет свою продукцию на вьетнамском рынке, открыв склад и изучив спрос. Если продукция окажется востребованной, можно приступать к локализации производства, что, по словам советника, легко осуществить в соответствии с местным законодательством.
"Далее, используя Вьетнам как плацдарм, российской компании можно торговать изготовляемой ею в стране продукцией не только внутри Вьетнама, но и в более чем 60 государствах мира, с которыми у Ханоя подписаны соглашения о свободной торговле", - заключил советник.
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
Вьетнам в январе сократил поставки кофе в Россию вдвое
15 февраля, 06:16
 
ЭкономикаБизнесВЬЕТНАМРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала