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Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом

Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом - 26.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт призвал российских предпринимателей к сотрудничеству с Вьетнамом

Российским предпринимателям необходимо перейти на новый уровень сотрудничества с Вьетнамом, сместив акцент с простой торговли на локализацию производств в этой... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T17:26+0300

2025-02-26T17:26+0300

2025-02-26T17:26+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российским предпринимателям необходимо перейти на новый уровень сотрудничества с Вьетнамом, сместив акцент с простой торговли на локализацию производств в этой стране, где созданы благоприятные условия для этого. Об этом заявил РИА Новости торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. "Хотя товарооборот между нашими странами вырос за последний год, он по-прежнему неоправданно низок. Это 4,6 миллиарда долларов, что составляет меньше 1% от общего товарооборота Вьетнама с внешним миром", - сказал он в кулуарах круглого стола по торгово-экономическому партнерству России и Вьетнама, организованному Ассоциацией экспортеров и импортеров. По мнению советника, необходимо вывести торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами на более высокий уровень. Он подчеркнул, что российским компаниям стоит перейти от простой торговли товарами, такими как древесина, машиностроительная продукция и продукция АПК, к организации собственных производств на территории Вьетнама.Зыонг Хоанг Минь предложил следующую схему локализации: российская компания сначала представляет свою продукцию на вьетнамском рынке, открыв склад и изучив спрос. Если продукция окажется востребованной, можно приступать к локализации производства, что, по словам советника, легко осуществить в соответствии с местным законодательством."Далее, используя Вьетнам как плацдарм, российской компании можно торговать изготовляемой ею в стране продукцией не только внутри Вьетнама, но и в более чем 60 государствах мира, с которыми у Ханоя подписаны соглашения о свободной торговле", - заключил советник.

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бизнес, вьетнам, рф