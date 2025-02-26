https://1prime.ru/20250226/promyshlennost-855271858.html

Польская горнодобывающая промышленность терпит миллиардные убытки

Польская горнодобывающая промышленность терпит миллиардные убытки - 26.02.2025, ПРАЙМ

Польская горнодобывающая промышленность терпит миллиардные убытки

Польская горнодобывающая промышленность терпит миллиардные убытки – затраты растут, а эффективность падает, свидетельствуют данные Агентства промышленного... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:58+0300

2025-02-26T13:58+0300

2025-02-26T13:58+0300

экономика

промышленность

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 26 фев - ПРАЙМ. Польская горнодобывающая промышленность терпит миллиардные убытки – затраты растут, а эффективность падает, свидетельствуют данные Агентства промышленного развития (ARP). По данным ARP, в 2024 году в секторе добычи каменного угля зафиксирован чистый убыток в размере 11,06 миллиарда злотых (2,75 миллиарда долларов). Годом ранее отрасль зафиксировала чистую прибыль в размере 4,8 миллиарда злотых (1,2 миллиарда долларов). Как подсчитали эксперты, в 2024 году доходы от продажи угля в прошлом году были на треть ниже, чем годом ранее, - они составили 25,43 миллиарда злотых (6,35 миллиарда долларов) против 37,9 миллиардами злотых (9,47 миллиарда долларов) в 2023 году. "До сих пор нет согласия на государственную помощь горнодобывающим предприятиям, и министерство промышленности планирует внести изменения в закон о горнодобывающей промышленности, которые могли бы перенаправить поток необходимых денег. Это вызывает сомнения. На карту поставлена судьба субсидий на сумму 42 миллиардов злотых (более 10 миллиардов долларов) к 2031 году", - прокомментировала эти данные газета Rzeczpospolita. Доходы всего сектора упали до 41 миллиардов злотых (10 миллиардов долларов) с почти 56 миллиардов злотых (14 миллиардов долларов) в 2023 году. Средняя цена продажи каменного угля снизилась с 822 злотых (200 долларов) за тонну в декабре 2023 года до 598 злотых (150 долларов) за тонну в декабре годом позже. Еще большее снижение можно наблюдать только в случае с каменным углем для энергетических целей – с 820,1 злотых (200 долларов) в декабре 2023 года до 572 злотых (143 доллара) за тонну. Наибольшее снижение цен на уголь зафиксировано в следующих секторах: энергетика (30,6%), отопление (34,4%) и промышленность (36,7%). Между тем расходы сектора добычи каменного угля выросли - с 48 миллиардов злотых (12 миллиардов долларов) в 2023 году до почти 54 миллиардов (13,5 миллиарда долларов) злотых в прошлом году. В то же время производительность труда снизилась: с 626 тонн на одного работника в 2023 году она сократилась до 577 тонн. В прошлом году занятость сократилась на 2 тысячи человек до 74,1 тысячи сотрудников. Средняя заработная плата составила 13 700 злотых в месяц против 13 860 злотых в 2023 году. В прошлом году на польских шахтах было добыто около 44 миллионов тонн каменного угля. Это на 4,3 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году. "Если падение добычи продолжится такими темпами, то через 10–11 лет польские шахты станут не нужны. Однако в реальности угольные электростанции все еще могут быть полезны в качестве резервных мощностей для производства электроэнергии", - отмечает Rzeczpospolita. Импорт польского каменного угля сократился с более чем 10,1 миллиона тонн в 2023 году до 4,9 миллиона в 2024 году. Продажи угля составили 42,5 миллиона тонн по сравнению с 46 миллионами тонн годом ранее. Крупнейший потребитель польской горнодобывающей промышленности, то есть коммерческая энергетическая промышленность, в прошлом году закупила на польских шахтах всего 22 миллиона тонн, тогда как в 2023 году этот показатель составил 24,1 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20250224/izderzhki-855198876.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, польша