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Росстат зафиксировал рост российской промышленности

Росстат зафиксировал рост российской промышленности - 26.02.2025, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал рост российской промышленности

Промышленное производство в России в январе замедлило рост до 2,2% в годовом выражении с 8,2% в декабре прошлого года, а в месячном - снизилось на 24,1%,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T19:02+0300

2025-02-26T19:02+0300

2025-02-26T19:02+0300

экономика

росстат

промышленность

рост

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в январе замедлило рост до 2,2% в годовом выражении с 8,2% в декабре прошлого года, а в месячном - снизилось на 24,1%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил: в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года – 102,2%; в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года – 75,9%", - говорится в публикации. Снижение промышленного производства в январе по сравнению с декабрем является традиционным. С исключением сезонного и календарного факторов в январе промышленное производство снизилось на 3,2%. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в январе в годовом выражении снизилось на 2,1% после роста на 1,3% декабре. Обрабатывающая промышленность в январе замедлила рост до 7% в годовом выражении с 14% в декабре. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в январе усилило спад до 6,4% с 2,8% в декабре. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост в годовом выражении в январе составил 3,2% после роста на 0,8% в декабре 2024 года. В 2024 году промышленное производство в России выросло на 4,6%.

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росстат, промышленность, рост