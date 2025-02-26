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Росстат зафиксировал рост российской промышленности - 26.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250226/promyshlennost-855282547.html
Росстат зафиксировал рост российской промышленности
Росстат зафиксировал рост российской промышленности - 26.02.2025, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал рост российской промышленности
Промышленное производство в России в январе замедлило рост до 2,2% в годовом выражении с 8,2% в декабре прошлого года, а в месячном - снизилось на 24,1%,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T19:02+0300
2025-02-26T19:02+0300
экономика
росстат
промышленность
рост
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в январе замедлило рост до 2,2% в годовом выражении с 8,2% в декабре прошлого года, а в месячном - снизилось на 24,1%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс промышленного производства составил: в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года – 102,2%; в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года – 75,9%", - говорится в публикации. Снижение промышленного производства в январе по сравнению с декабрем является традиционным. С исключением сезонного и календарного факторов в январе промышленное производство снизилось на 3,2%. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в январе в годовом выражении снизилось на 2,1% после роста на 1,3% декабре. Обрабатывающая промышленность в январе замедлила рост до 7% в годовом выражении с 14% в декабре. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в январе усилило спад до 6,4% с 2,8% в декабре. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост в годовом выражении в январе составил 3,2% после роста на 0,8% в декабре 2024 года. В 2024 году промышленное производство в России выросло на 4,6%.
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росстат, промышленность, рост
Экономика, Росстат, Промышленность, рост
19:02 26.02.2025
 
Росстат зафиксировал рост российской промышленности

Росстат: российская промышленность в январе выросла на 2,2% в годовом выражении

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛитейное производство
Литейное производство - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в январе замедлило рост до 2,2% в годовом выражении с 8,2% в декабре прошлого года, а в месячном - снизилось на 24,1%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс промышленного производства составил: в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года – 102,2%; в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года – 75,9%", - говорится в публикации. Снижение промышленного производства в январе по сравнению с декабрем является традиционным.
С исключением сезонного и календарного факторов в январе промышленное производство снизилось на 3,2%.
Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в январе в годовом выражении снизилось на 2,1% после роста на 1,3% декабре. Обрабатывающая промышленность в январе замедлила рост до 7% в годовом выражении с 14% в декабре.
Не брать - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Росстат сообщил о замедлении роста российской промышленности
25 декабря 2024, 19:22
Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в январе усилило спад до 6,4% с 2,8% в декабре. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост в годовом выражении в январе составил 3,2% после роста на 0,8% в декабре 2024 года.
В 2024 году промышленное производство в России выросло на 4,6%.
 
ЭкономикаРосстатПромышленностьрост
 
 
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