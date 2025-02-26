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Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау - 26.02.2025, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит РФ с государственным визитом. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:20+0300

2025-02-26T00:20+0300

2025-02-26T00:20+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит РФ с государственным визитом. Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Эмбало приезжал в Москву в мае прошлого года, его визит был приурочен ко Дню победы. Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде на Красной площади. Тогда же состоялись и переговоры в Кремле, в ходе которых Путин отметил, что связи между Россией и Гвинеей-Бисау основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения. Президент РФ указал и на близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка. В свою очередь его коллега заверил, что Россия всегда сможет рассчитывать на Гвинею-Бисау как на своего партнера, и эти отношения между странами никогда не изменятся. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА Торгово-экономические отношения двух стран пока развиты слабо. В 2021 году объем двусторонней торговли составил более 141 тысячи долларов и был представлен только российским экспортом, основу которого составили фармацевтическая продукция и электрические машины и оборудование. В ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау в июле 2023 года, которая состоялась на полях второго форума "Россия-Африка", Путин, говоря о состоянии российско-бисайских торгово-экономических и инвестиционных связей, отметил, что потенциал здесь большой, но он "пока не раскрыт". Президент тогда обозначил возможные меры по улучшению показателей товарооборота - перспективы, по словам Путина, здесь есть в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство и рыболовство. В свою очередь, президент Гвинеи-Бисау отмечал, что в республике есть богатые ресурсы, в том числе минеральные, и этот потенциал можно было бы использовать в двустороннем сотрудничестве. Он также предложил России активно участвовать в области нефтедобычи в Гвинее-Бисау, поскольку та открыта к такому сотрудничеству. Глава МИД западноафриканской страны Карлос Перейра в беседе с РИА Новости выразил надежду на углубление сотрудничества с БРИКС и указал на то, что страна заинтересована в расчетах в национальных валютах при торговле с РФ. Гвинея-Бисау также заинтересована в поставках российских медикаментов и подготовке кадров в различных областях, рассказывал РИА Новости посол страны в России Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш. В июне 2019 года делегация министерства национальной обороны Гвинеи-Бисау, во главе с министром национальной обороны Эдуарду Коштой Санья, приняла участие в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019". На полях МВТФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между оборонными ведомствами России и Гвинеи-Бисау. Страны поддерживают отношения и в области образования. Более пяти тысяч бисайцев получили образование в России по гражданским специальностям и более трех тысяч – по военным специальностям. В 2023 году Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75.

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