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Шмыгаль раскрыл подробности соглашения с США по ресурсам - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Шмыгаль раскрыл подробности соглашения с США по ресурсам
Шмыгаль раскрыл подробности соглашения с США по ресурсам - 26.02.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль раскрыл подробности соглашения с США по ресурсам
Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T17:02+0300
2025-02-26T17:02+0300
политика
украина
сша
денис шмыгаль
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок, заявил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Как заявила ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе. "Украина и США фактически вы работали окончательный вариант соглашения. По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, предусматривающий юридическое действие. Это будущее создания инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его и соответственно соглашение предусматривает ряд положений", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". По его словам, это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности, поэтому правительство не будет его рассматривать и подписывать "в отрыве от гарантий безопасности Украины". Как отметил премьер, над документом стороны работали в течение двух недель. При этом отмечается, что это предварительный договор, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым стороны будут управлять на равных. Шмыгаль добавил, что вклад украинской стороны в фонд – это 50% будущих доходов, полученных Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. США, по его словам, со своей стороны также будут делать соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины, фондом будут управлять правительства стран. "После того как Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности, как мы привязываем это предварительное соглашение к гарантиям безопасности от США, в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет этот предварительный договор. Далее начнется работа над имплементацией подходов к гарантиям безопасности и над разработкой конкретного соглашения о создании совместного фонда", - добавил премьер.
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украина, сша, денис шмыгаль
Политика, УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль
17:02 26.02.2025
 
Шмыгаль раскрыл подробности соглашения с США по ресурсам

Шмыгаль: сделка с США по ресурсам предполагает использование будущих разработок

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМесторождение золота "Савкинское" в Забайкальском крае
Месторождение золота Савкинское в Забайкальском крае - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок, заявил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как заявила ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе.
"Украина и США фактически вы работали окончательный вариант соглашения. По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, предусматривающий юридическое действие. Это будущее создания инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его и соответственно соглашение предусматривает ряд положений", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
По его словам, это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности, поэтому правительство не будет его рассматривать и подписывать "в отрыве от гарантий безопасности Украины".
Как отметил премьер, над документом стороны работали в течение двух недель. При этом отмечается, что это предварительный договор, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым стороны будут управлять на равных.
Шмыгаль добавил, что вклад украинской стороны в фонд – это 50% будущих доходов, полученных Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. США, по его словам, со своей стороны также будут делать соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины, фондом будут управлять правительства стран.
"После того как Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности, как мы привязываем это предварительное соглашение к гарантиям безопасности от США, в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет этот предварительный договор. Далее начнется работа над имплементацией подходов к гарантиям безопасности и над разработкой конкретного соглашения о создании совместного фонда", - добавил премьер.
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