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Стало известно, как подрожали акции концерна Rheinmetall с начала СВО - 26.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250226/rheinmetall-855280891.html
Стало известно, как подрожали акции концерна Rheinmetall с начала СВО
Стало известно, как подрожали акции концерна Rheinmetall с начала СВО - 26.02.2025, ПРАЙМ
Стало известно, как подрожали акции концерна Rheinmetall с начала СВО
Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall, одного из крупнейших в Европе производителей военной техники и вооружения, с начала конфликта на Украине... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:06+0300
2025-02-26T18:07+0300
экономика
rheinmetall
акции
сво
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall, одного из крупнейших в Европе производителей военной техники и вооружения, с начала конфликта на Украине выросли в стоимости в 10 раз, следует из данных торгов. По состоянию на 17.53 мск цена акций Rheinmetall на Франкфуртской фондовой бирже росла на 1,51% к предыдущему закрытию - до 967,2 евро за ценную бумагу. При этом на закрытие торгов 23 февраля 2022 года стоимость акции составляла 96,78 евро. Таким образом, с тех пор цена подскочила в 10 раз. Ранее газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Глава концерна Армин Паппергер в феврале заявил газете, что в течение следующих пяти лет ожидает годовые продажи на уровне 30-40 миллиардов евро. При этом в 2021 году продажи компании составляли всего 5,7 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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rheinmetall, акции, сво
Экономика, Rheinmetall, Акции, СВО
18:06 26.02.2025 (обновлено: 18:07 26.02.2025)
 
Стало известно, как подрожали акции концерна Rheinmetall с начала СВО

Торги: акции немецкого концерна Rheinmetall с начала СВО подорожали на порядок

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall, одного из крупнейших в Европе производителей военной техники и вооружения, с начала конфликта на Украине выросли в стоимости в 10 раз, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.53 мск цена акций Rheinmetall на Франкфуртской фондовой бирже росла на 1,51% к предыдущему закрытию - до 967,2 евро за ценную бумагу. При этом на закрытие торгов 23 февраля 2022 года стоимость акции составляла 96,78 евро. Таким образом, с тех пор цена подскочила в 10 раз.
Ранее газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Глава концерна Армин Паппергер в феврале заявил газете, что в течение следующих пяти лет ожидает годовые продажи на уровне 30-40 миллиардов евро. При этом в 2021 году продажи компании составляли всего 5,7 миллиарда евро.
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия на складах ЕС
18 февраля, 09:48
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаRheinmetallАкцииСВО
 
 
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